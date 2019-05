Po 120 sezonach Notts County opuszcza zawodowe rozgrywki w Anglii. "Zasłużyliśmy na spadek"

Ten kibic na pewno trafi do Wattsów

Notts County został powołany do życia w 1862 roku i po raz pierwszy od tego czasu znalazł się poza zawodowymi rozgrywkami w Anglii. Klub ten był jednym z założycieli pierwszych rozgrywek w tym kraju w roku 1888.

W najwyższej lidze występował przez 30 lat. Najlepsze miejsca Notts County w ówczesnej ekstraklasie (Division One) to dwa razy trzecie lokaty - w sezonie 1890/91 oraz 1900/01.

- Boleśnie to przyznawać, ale zasłużyliśmy na spadek - skwitował po meczu ze Swindon trener Neal Ardley.

"Drużyna nie była wystarczająco dobra"

To trzeci szkoleniowiec drużyny w tym sezonie. Ardley w listopadzie ubiegłego roku zastąpił Harry’ego Kewella, byłego skrzydłowego m.in. Leeds czy Liverpoolu, który wytrwał na stanowisku tylko 10 tygodni. Poprzednikiem Australijczyka był Kevin Nolan. Z nim na ławce rezerwowych Notts County dotarło do play offów w League Two w ubiegłym sezonie.

- Jestem zdruzgotany - powiedział właściciel klubu Alan Hardy, cytowany przez dziennik "Daily Mail". - Ten zespół nie był w stanie wygrać więcej meczów. Dziś w pigułce zobaczyliśmy, jak wyglądał cały sezon. Nie udało mi się temu zapobiec, potrafię spojrzeć w lustro. Grudzień i styczeń to były kluczowe miesiące. Nasza drużyna nie była wystarczająco dobra - ocenił.

Klubem piłkarskim oficjalnie uznanym przez FIFA za najstarszy na świecie jest amatorski Sheffield FC. Został założony 24 października 1857 roku. Obecnie występuje w Northern Premier League Division One South.