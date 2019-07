Podano nazwiska nominowanych do nagród FIFA. Dominacja Liverpoolu i USA

Zobacz, co powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp po porażce jego zespołu z Barceloną (0:3) w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Rewanż zostanie rozegrany we wtorek 7 maja.

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

Virgil Van Dijk, Mohamed Salah i Sadio Mane – tych trzech piłkarzy The Reds znalazło się na liście najlepszych zawodników za okres od lipca 2018 do lipca 2019. Za cichego faworyta do końcowego triumfu uchodzi pierwszy z wymienionych – rosły obrońca został uznany najlepszym piłkarzem Premier League i zwyciężył w głosowaniu samych zawodników. Jednak przede wszystkim walnie przyczynił się do triumfu zespołu w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Mniejsze szanse daje się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, który przed rokiem uplasował się na drugim miejscu, w swoim pierwszym sezonie we Włoszech wygrał Serie A w barwach Juventusu, a także poprowadził Portugalię do triumfu w Lidze Narodów.

Natomiast Lionel Messi zdobył mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, ale w Lidze Mistrzów Duma Katalonii odpadła w półfinale po dwumeczu z Liverpoolem. Z kolei reprezentacja Argentyny ponownie rozczarowała na dużej imprezie – tym razem pożegnała się z Copa America po półfinałowym spotkaniu z Brazylią.

Listę nominowanych uzupełniają dwa byli piłkarze Ajaksu Amsterdam: Frenkie De Jong (obecnie Barcelona) i Matthijs de Ligt (obecnie Juventus), były skrzydłowy Chelsea Eden Hazard (obecnie Real Madryt), a także Harry Kane (Tottenham) i Kylian Mbappe (Francja).

Zabrakło miejsca dla ubiegłorocznego triumfatora, 33-letniego Modricia. Chorwat ma za sobą nieudany sezon w Realu Madryt. Poprzednio zwyciężył dzięki znakomitej postawie na mistrzostwach świata w Rosji, gdzie Chorwacja dotarła do wielkiego finału. Ponadto Królewscy wygrali Champions League. Tym razem nie odniósł żadnego sukcesu.

Najlepszy piłkarz FIFA: Cristiano Ronaldo (Juventus), Frenkie De Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Eden Hazard (Real Madryt), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool).

Amerykańska dominacja

Wśród kobiet faworytką jest 34-letnia Amerykanka Megan Rapinoe, najlepsza zawodniczka i zarazem królowa strzelców ostatnich mistrzostw świata, na których triumfowała reprezentacja USA. Wśród nominowanych znalazły się także jej koleżanki z kadry: Alex Morgan i Julie Ertz. Nie zabrakło również ostatniej zdobywczyni Złotej Piłki, Ady Hegerberg.

Źródło: Getty Images Megan Rapinoe

Najlepsza piłkarka: Lucy Bronze (Olympique Lyon), Ada Hegerberg (Olympique Lyon), Julie Ertz (Chicago Red Stars), Sam Kerr (Perth Glory i Chicago Red Stars), Rose Lavelle (Washington Spirit), Caroline Hansen (Barcelona), Amandine Henry (Olympique Lyon), Alex Morgan (Orlando Pride), Megan Rapinoe (Reign FC), Wendie Renard (Olympique Lyon), Ellen White (Manchester City).

Klopp i Ellis faworytami

Wybrani zostaną również najlepsi trenerzy drużyn męskich i kobiecych. Wśród pierwszych faworytem jest Juergen Klopp, który wygrał z Liverpoolem Ligę Mistrzów i do ostatniej kolejki walczył o mistrzostwo Anglii z prowadzonym przez Josepa Guardiolę Manchesterem City. Hiszpan także został nominowany.

Najlepszy trener zespołów męskich: Djamel Belmadi (Algeria), Didier Deschamps (Francja), Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (Peru), Pep Guardiola (Manchester City), Juergen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham), Fernando Santos (Portugalia), Erik ten Hag (Ajax, Tite (Brazylia).

Źródło: Getty Images Salah, Van Dijk i trener Klopp nominowani przez FIFA

Natomiast wśród trenerów drużyn żeńskich zdecydowanie największe szanse ma selekcjonerka reprezentacji USA, 52-letnia Jill Ellis. Fakt, że po raz drugi poprowadziła Amerykanki do mistrzostwa świata jest wystarczającą rekomendacją. Szyki może jej pokrzyżować tylko szkoleniowiec Olympique Lyon, Reynald Pedros, który wywalczył z zespołem potrójną koronę – mistrzostwo Francji, Puchar Francji i Ligę Mistrzyń.

Najlepszy trener/trenerka zespołów kobiecych: Milena Bertolini (Włochy), Jill Ellis (USA), Peter Gerhardsson (Szwecja), Futoshi Ikeda (Japonia U-20), Antonia Is (Hiszpania U-17), Joe Montemurro (Arsenal), Phil Neville (Anglia), Reynald Pedros (Olympique Lyon), Paul Riley (North Carolina Courage), Sarina Wiegman (Holandia).

Cztery grupy głosujących

O tym, kto zwycięży, decydować będą kapitanowie reprezentacji, selekcjonerzy, przedstawiciele mediów z państw należących do FIFA oraz kibice. Każda z grup ma po 25 procent głosów, które następnie zostaną zliczone.

Ceremonia rozdania nagród odbędzie się 23 września w Mediolanie. Wcześniej poznamy nazwiska trzech finalistów w każdej kategorii.