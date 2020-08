Boruc, Kucharczyk, Rivaldinho i inni - szalone lato w ekstraklasie

Cracovia

Pasy straciły swojego najlepszego strzelca w sezonie 2019/20. Kraków na Warszawę zamienił Rafael Lopes, który podpisał kontrakt z Legią. Z Cracovią pożegnał się również 34-letni Janusz Gol. Doświadczony pomocnik do tej pory nie znalazł jeszcze nowego pracodawcy, choć poważnie łączony był z Dinamem Bukareszt.

Jak wygląda sytuacja po stronie zysków? Trener i wiceprezes Michał Probierz zdecydował się na kielecki zaciąg. I tak z tamtejszej Korony, spadkowicza z ekstraklasy, do Cracovii przyszli obrońcy Michael Gardawski i Ivan Marquez. Ten sam kierunek obrał również Bojan Cecarić, ale Serb do Korony był z Cracovii tylko wypożyczony.

Najgłośniejszym transferem Pasów bez wątpienia był Rivaldinho, syn wielkiego Rivaldo, tego samego, który tylko dla Barcelony strzelił aż 86 ligowych goli. 25-letni Brazylijczyk został ściągnięty z klubu Viitorul Constanta. Prezesem tej drużyny jest inna legenda futbolu Gheorghe Hagi. Według rumuńskiego dziennikarza Emanuela Rosu, Rivaldinho kosztował 300 tysięcy euro. Ma on zastąpić wspomnianego Lopesa.



BREAKING: Rivaldinho moves to Cracovia from Hagi's Viitorul. A very good player, great character and attitude. Good luck, @9rivaldinho ! Transfer fee: 300k euros. pic.twitter.com/qXvstZExNf — Emanuel Roşu (@Emishor) August 12, 2020





Górnik Zabrze

Po czterech sezonach z Górnikiem rozstał się Igor Angulo. Hiszpan w Zabrzu zyskał status legendy. W Angulo nie dogadał się z Górnikiem i odchodzi. "Najlepsze lata w mojej karierze" Napastnik Górnika... czytaj dalej » ekstraklasie zdobył 62 bramki (w sezonie 2018/19 został królem strzelców), a wcześniej dołożył jeszcze 17 trafień na zapleczu. Mając 36 lat na karku wybrał wyprawę do Indii. Tam podpisał kontrakt z FC Goa.

Miejsce po Angulo postara się wypełnić Austriak z polskimi korzeniami Alex Sobczyk. 23-latek ma za sobą sporadyczne występy w pierwszym zespole Rapidu Wiedeń. Znacznie częściej grał tam w rezerwach, a ostatnio był zawodnikiem Spartaka Trnava. W minionym sezonie ligi słowackiej strzelił siedem goli w 25 meczach.

Warto również wspomnieć o ściągnięciu ze Stali Mielec Bartosza Nowaka, który już zdążył się przywitać z nowymi kibicami - otworzył wynik spotkania I rundy Pucharu Polski, w którym Górnik pokonał u siebie Jagiellonię Białystok 3:1.

Jagiellonia Białystok

Trener Bogdan Zając, w przeszłości solidny obrońca, swoje panowanie w klubie z Białegostoku rozpoczął od wzmocnienia defensywy. Kontrakt z Jagą podpisał jeden z najlepszych bramkarzy ostatnich lat w ekstraklasie Pavels Steinbors (przyszedł z Arki Gdynia). Z Lechii Gdańsk postanowiono natomiast sprowadzić innego bardzo doświadczonego zawodnika, obrońcę Błażeja Augustyna.

Udało się zatrzymać w klubie większość najważniejszych graczy. Odeszli natomiast Jakub Wójcicki (Zagłębie Lubin) i Bartosz Kwiecień (Arka).

Lech Poznań

Jak w Zabrzu, tak i w Poznaniu kibice musieli pogodzić się z odejściem strzelca wyborowego - zespół opuścił Christian Gytkjaer. Duńczyka Król strzelców ekstraklasy w drugiej lidze. W klubie Berlusconiego Christian... czytaj dalej » skusiły ambitne plany beniaminka Serie B - AC Monza. Właścicielem tego klubu jest wszak sam Silvio Berlusconi.

Gorące lato trwa w Poznaniu, gdyż cały czas zagraniczne zespoły kuszą Kamila Jóźwiaka i Jakuba Modera. O tego drugiego ponoć poważnie zabiegają działacze Galatasaray.

Wracając do odejścia Gytkjaera, w jego miejsca sprowadzono z 1.FC Nuernberg "napastnika z nazwiskiem". Piłkarzem Lecha został Mikael Ishak. Czterokrotny reprezentant Szwecji występował w przeszłości na boiskach Bundesligi, a w 2016 roku był z kadrą na igrzyskach olimpijskich w Rio.

Do Poznania z Zagłębia Lubin trafił także jeden z wyróżniających się w ekstraklasie prawych obrońców Alan Czerwiński.

Z powodu poważnej kontuzji podstawowego bramkarza Mickeya van der Harta, zdecydowano się na transfery dwóch nowych graczy na tę pozycję - kontrakty z Lechem podpisali Filip Bednarek (Heerenveen) i Marko Malenica (NK Osijek).

Lechia Gdańsk

Zaciskanie pasa w Lechii. Do tej pory jedynym wzmocnieniem pozostaje Bartosz Kopacz. Obrońca ten trzy ostatnie sezony spędził w Zagłębiu Lubin.

Lista zawodników, którzy odeszli, jest znacznie dłuższa. Największa strata to transfer Filipa Mladenovicia do Legii Warszawa. Oprócz lewego obrońcy nowe kluby mają już Błażej Augustyn (Jagiellonia) i Patryk Lipski (Piast Gliwice). W Lechii nie będą też grali Kenny Saief i Ze Gomes. Wcześniej z drużyną pożegnał się także Sławomir Peszko, który wybrał grę w okręgówce w barwach Wieczystej Kraków.

Legia Warszawa

Mistrz Polski dokonał wzmocnień, które mogą wzbudzać zazdrość u rywali. Oczywiście najważniejszym transferem tego lata, nie tylko pod względem czysto sportowym, jest powrót Artura Boruca. Ulubieniec kibiców odszedł z Legii w 2005 roku. Po grze w Celticu, Fiorentinie, Southampton i Bournemouth, "Król Artur" znów będzie zakładać koszulkę z "eLką" na piersi. Między słupkami zastąpi Radosława Majeckiego (odszedł do AS Monaco).



GŁOŚCIE ŚWIATU POWRÓT KRÓLA #DzieńTransferowy



Artur Boruc zawodnikiem Legii Warszawa https://t.co/srKjjFQTDm



Fot. @mat_kostrzewapic.twitter.com/aKKPbiGZlb — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) August 1, 2020





Do zespołu trenera Aleksandara Vukovicia dołączyli również wspomniani Rafel Lopes i Filip Mladenović, zdecydowanie wyróżniający się gracze, odpowiednio, Cracovii i Lechii. Dobrym ruchem wydaje się być również sprowadzenie z Hajduka Split prawego obrońcy Josipa Juranovicia, który ociera się o reprezentację Chorwacji (na razie dwa występy). Blisko dołączenia do Legii jest też Joel Valencia (Brentford).

"Długo wyczekiwana wiadomość". Bartosz Kapustka oficjalnie w Legii Legia kontynuuje... czytaj dalej » Największą zagadką na pewno będzie forma Bartosza Kapustki. Nękany kontuzjami w ostatnich latach pomocnik pożegnał się z Leicester City i z Legią związał się umową do 2022 roku. 23-latek w Warszawie będzie chciał się odbudować.

Bez większego żalu w czwartek do Erzurumsporu został oddany Arvydas Novikovas. Pobyt Litwina w Legii okazał się ogromnym rozczarowaniem.

Kto wie, czy na dniach z Legią nie pożegna się również Michał Karbownik.

Piast Gliwice

Duże zmiany. Jorge Felix, Piłkarz Sezonu Ekstraklasy, jest już graczem Sivassporu. Odeszli także obrońca Uros Korun (Olimpija Lublana) i pomocnik Tom Hateley (AEK Larnaka), a napastnik Patryk Tuszyński podpisał kontrakt z Wisłą Płock.



Demir Grup Sivasspor'umuz, İspanyol futbolcu Jorge Felix'i renklerine bağladı.

https://t.co/Kc2sWUeuD9pic.twitter.com/dW5byvBn0u — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 4, 2020





Trener Waldemar Fornalik musiał więc łatać wiele dziur. Najciekawiej na razie wygląda wzmocnienie linii ataku, którą zasilił Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad). Nowym graczem Piasta został też rozgrywający Patryk Lipski (Lechia), a ze Stali Mielec ściągnięto Michała Żyrę.

Bardzo ciekawie rokują nowi młodzieżowcy. Z Atletico Madryt sprowadzono reprezentanta Polski U-19 Javiera Ajenjo Hyjka. Innym nowym graczem został Arkadiusz Pyrka. Zaledwie 17-letni skrzydłowy, który ostatnio występował w drugoligowym Zniczu Pruszków, ma za sobą fenomenalny debiut. W meczu I rundy Pucharu Polski Pyrka strzelił dwa gole w wygranym 4:0 meczu z Resovią.

Podbeskidzie Bielsko-Biała

Beniaminek z Bielska nie szarżował na rynku transferowym. W klubie w pierwszej kolejności skupiono się na utrzymaniu obecnego składu. Drużynę uzupełnili: były młodzieżowy reprezentant Węgier Gergo Kocsis (pomocnik, Zalaegerszegi), Serb Milan Rundić (obrońca, MFK Karvina), Maksymilian Sitek (pomocnik, Legia Warszawa) i Dominik Frelek (pomocnik, Olimpia Grudziądz).

Pogoń Szczecin

Były głośne powroty na polskie boiska w Legii (Boruc, Kapustka), jest też głośny powrót w Pogoni. Nowym zawodnikiem Portowców został Michał Kucharczyk. "Kuchy King" nie podbił ligi rosyjskiej i zaledwie po jednym sezonie pożegnał się z Urałem Jekaterynburg.



Mamy dla Was pewną informację!



Michał Kucharczyk nowym piłkarzem Pogoni Szczecin!



https://t.co/xiCoWivNqLpic.twitter.com/J5Def6bYOS — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 6, 2020





W Szczecinie dużo oczekuje się również po Alexandrze Gorgoniu. Urodzony w Austrii skrzydłowy, syn byłego gracza Wisły Kraków - Wojciecha Gorgonia, cztery lata temu był łączony z Legią. Teraz, po grze w HNK Rijeka, w końcu do Polski trafił, ale do Pogoni.

Ciekawym wzmocnieniem może okazać się Luis Mata. Były reprezentant portugalskiej młodzieżówki to wychowanek FC Porto, ale występował tam tylko w drugiej drużynie.

Od kwietnia było jasne, że z drużyną pożegna się natomiast Zvonimir Kożulj (Gaziantep). Po sześciu latach z Pogoni odszedł Ricardo Nunes, któremu wygasł kontrakt.

Raków Częstochowa

Jarosław Jach zakończył wypożyczenie i wrócił do Crystal Palace. To chyba najpoważniejsza strata dla Rakowa w tym oknie transferowym. Szybko znaleziono jednak jego następcę na środku obrony. Został nim doświadczony Maciej Wilusz. Ostatnio był on graczem Urała Jekaterynburg. Drużynę tę opuścił razem z Kucharczykiem.

Nowymi piłkarzami Rakowa zostali również łotewski napastnik Vladislavs Gutkovskis (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) i Marcin Cebula (Korona Kielce).

Stal Mielec

Polscy fani Petteriego Forsella mogą odetchnąć. Po rozstaniu z Koroną Kielce Fin pozostał w ekstraklasie i teraz strzałami z rzutów wolnych będzie straszył bramkarzy rywali przywdziewając barwy Stali Mielec.

Nie tylko ze względu na Forsella letnie transfery beniaminka należy uznać za ciekawe. Oprócz Fina kontrakty z drużyną z Mielca podpisali doskonale znani kibicom bramkarz Michał Gliwa (Raków), pomocnik Mateusz Matras (Górnik Zabrze) i napastnik Paweł Tomczyk (Lech Poznań).

Śląsk Wrocław

Ze Śląskiem związany jest jeden z hitów tego lata. Niestety dla kibiców tego klubu nie chodzi o zakup, a o sprzedaż jednego z graczy. Za trzy miliony euro Norwich City kupiła Przemysława Płachetę. To najwyższa kwota sprzedaży w historii klubu z Wrocławia. Skrzydłowy ze spadkowiczem z Premier League podpisał umowę do końca sezonu 2023/24

Wielki powrót do ekstraklasy. Klub ogłosił to w gazecie Po siedmiu latach... czytaj dalej » Fani mają jednak powód do zadowolenia, bo po blisko siedmiu latach do Śląska wrócił Waldemar Sobota, który ostatnio grał w FC St. Pauli.

Inne wzmocnienia dokonane przez trenera Vitezslava Lavickę to sprowadzenie Rafała Makowskiego (Radomiak), Mateusza Praszelika (Legia) i Fabiana Piaseckiego (Zagłębie Sosnowiec). Ten ostatni w minionym sezonie został królem strzelców I ligi (17 goli).

Warta Poznań

Po 25 latach Warta wróciła na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce. Przed zespołem trenera Piotra Tworka trudny sezon. Nazwiska nowych graczy na kolana nie powalają.

O miejsce w bramce z Adrianem Lisem powinien powalczyć ściągnięty z Sandecji Nowy Sącz Daniel Bielica. Drugą linię wzmocnili Mateusz Czyżycki (Odra Opole), Konrad Handzlik (Olimpia Grudziądz) i najbardziej rozpoznawalny Michał Kopczyński (Arka). Do ataku dołączył Mateusz Kuzimski (Chojniczanka Chojnice).

Wisła Kraków

Juniorzy Manchesteru City, gra w Ligue 1 w barwach Lille, sezon w Eredivisie - m.in. takie ciekawostki ma wpisane w CV Yaw Yeboah. Skrzydłowy rodem z Ghany, ostatnio rezerwy Celty Vigo, został nowym piłkarzem Wisły. Z Białą Gwiazdą podpisał trzyletni kontrakt.

Pod Wawel sprowadzono również Stefana Savicia. Oczywiście nie chodzi o obrońcę Atletico Madryt, ale o rozgrywającego urodzonego w Austrii. W listopadzie zawodnikiem tym interesował się Lech Poznań.

Ciekawe, czy hitem transferowym okaże się w Wiśle Fatos Beciraj. Napastnik ten znany jest na arenie międzynarodowej, w przeszłości był królem strzelców chorwackiej ekstraklasy, gole strzelał również dla Dinama Moskwa. Jak na polskich boiskach spisywać się będzie 69-krotny reprezentant Czarnogóry? To pytanie zapewne zadaje sobie większość kibiców Białej Gwiazdy.

Przy okazji Wisły Kraków warto odnotować odejście z klubu Pawła Brożka i Marcina Wasilewskiego.

Wisła Płock

Tak, jak kibice Wisły Kraków liczą na gole Beciraja, tak fani Wisły Płock liczą, że w ich klubie odblokuje się Patryk Tuszyński. Napastnik ten ostatni sezon spędził większości w Piaście, jednak w 31 meczach zdobył dla tego zespołu zaledwie jedną bramkę.

Dużo doświadczenia do drużyny powinien wnieść prawy obrońca Damian Zbozień (Arka). A właśnie doświadczenie, patrząc na ubytki, może być w Płocku pożądane. Z drużyny odeszli bowiem tacy gracze jak Cezary Stefańczyk (RKS Radomsko), Grzegorz Kuświk i Jarosław Fojut (obaj szukają klubów). Odszedł również "ulubieniec" kibiców Thomas Daehne. Bramkarz, który kojarzony będzie głównie z fatalnymi błędami, został piłkarzem Holstein Kiel (2. Bundesliga).

Graczem Wisły nie będzie również Dominik Furman. 28-letni pomocnik, kreator gry Nafciarzy w czterech ostatnich sezonach, w czwartek podpisał kontrakt z Genclerbirligi.



Yeni transferimiz Dominik Furman pic.twitter.com/x5kpNuZ1CG — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 20, 2020





Zagłębie Lubin

Jeden sezon w Ekstraklasie wystarczył, by Bartosz Białek zwrócił na siebie uwagę zagranicznych klubów. Napastnikiem zainteresował się Wolfsburg. Niemieccy działacze, według "Przeglądu Sportowego", wyłożyli na napastnika pięć milionów euro, a 18-latek podpisał umowę do 2024 roku.



The Wolves have signed Polish striker Bartosz #Bialek on a four-year contract from @ZaglebieLubin.



Welcome, Bartosz! #VfLWolfsburgpic.twitter.com/4twoDOyrlQ — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) August 19, 2020





Młodego snajpera postara się zastąpić reprezentant Słowacji Samuel Mraz. Został on wypożyczony do Zagłębia z Empoli. Ostatnio, na tych samych zasadach, grał w Broendby.

Miejsce na prawej obronie zwolnione przez Alana Czerwińskiego (odszedł do Lecha) powinien natomiast zająć sprowadzony z Jagiellonii Jakub Wójcicki.

Zmiany w rozgrywkach

W nadchodzącym sezonie doszło do istotnej zmiany w systemie rozgrywek. Odstąpiono od podziału na grupę mistrzowską i spadkową. Zostanie rozegranych 30 kolejek. PKO Ekstraklasa wystartuje już 21 sierpnia, natomiast ostatnią rundę zaplanowano na 16 maja 2021 roku.

- Zmniejszenie liczby kolejek jest skutkiem pandemii Covid-19, która spowodowała, iż zbliżający się sezon musimy rozpocząć z ponad miesięcznym opóźnieniem - tłumaczył na oficjalnej stronie ekstraklasy dyrektor operacyjny Marcin Stefański.

Ważną informacją jest również to, że w sezonie 2020/21 z najwyższej ligi spadnie tylko jedna drużyna. Wprowadzono także możliwość dokonania przez zespół pięciu zmian w meczu.

Terminarz PKO Ekstraklasy 2020/21:

Kolejka 1: 22-23 sierpnia

Warta Poznań – Lechia Gdańsk

Cracovia – Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków

Zagłębie Lubin – Lech Poznań

Raków Częstochowa – Legia Warszawa

Wisła Płock – Stal Mielec

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice



Kolejka 2: 29-30 sierpnia

Zagłębie Lubin – Warta Poznań

Lech Poznań – Wisła Płock

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Cracovia

Stal Mielec – Górnik Zabrze

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław



Kolejka 3: 12-13 września

Warta Poznań – Piast Gliwice

Cracovia – Stal Mielec

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk

Jagiellonia Białystok – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Pogoń Szczecin – Wisła Kraków

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin

Wisła Płock – Legia Warszawa

Śląsk Wrocław – Lech Poznań



Kolejka 4: 19-20 września

Zagłębie Lubin – Cracovia

Lech Poznań – Warta Poznań

Lechia Gdańsk – Stal Mielec

Legia Warszawa – Górnik Zabrze

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Raków Częstochowa

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław

Wisła Kraków – Wisła Płock



Kolejka 5: 26-27 września

Cracovia – Raków Częstochowa

Górnik Zabrze – Wisła Kraków

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin

Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław

Stal Mielec – Piast Gliwice

Wisła Płock – Warta Poznań



Kolejka 6: 3-4 października

Warta Poznań – Legia Warszawa

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze

Piast Gliwice – Lech Poznań

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Stal Mielec

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa – Wisła Płock

Wisła Kraków – Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław – Cracovia



Kolejka 7: 17-18 października

Cracovia – Piast Gliwice

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Warta Poznań

Stal Mielec – Wisła Kraków

Wisła Płock – Śląsk Wrocław



Kolejka 8: 24-25 października

Warta Poznań – Górnik Zabrze

Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk

Lech Poznań – Cracovia

Piast Gliwice – Wisła Płock

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa

Raków Częstochowa – Stal Mielec

Wisła Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok



Kolejka 9: 7-8 listopada

Cracovia – Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze – Piast Gliwice

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław

Legia Warszawa – Lech Poznań

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie Lubin

Raków Częstochowa – Wisła Kraków

Stal Mielec – Warta Poznań

Wisła Płock – Pogoń Szczecin



Kolejka 10: 21-22 listopada

Warta Poznań – Wisła Kraków

Cracovia – Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock

Zagłębie Lubin – Stal Mielec

Lech Poznań – Raków Częstochowa

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk

Pogoń Szczecin – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze



Kolejka 11: 28-29 listopada

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk – Lech Poznań

Legia Warszawa – Piast Gliwice

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa – Warta Poznań

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok

Wisła Kraków – Zagłębie Lubin

Wisła Płock – Cracovia



Kolejka 12: 5-6 grudnia

Cracovia – Wisła Kraków

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań

Lech Poznań – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin – Stal Mielec

Wisła Płock – Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa



Kolejka 13: 12-13 grudnia

Warta Poznań – Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze – Cracovia

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk – Wisła Płock

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Piast Gliwice

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok

Stal Mielec – Lech Poznań

Wisła Kraków – Legia Warszawa



Kolejka 14: 19-20 grudnia

Cracovia – Lechia Gdańsk

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze

Lech Poznań – Wisła Kraków

Legia Warszawa – Stal Mielec

Piast Gliwice – Raków Częstochowa

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin

Wisła Płock – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Śląsk Wrocław – Warta Poznań



Kolejka 15: 6-7 lutego

Warta Poznań – Cracovia

Górnik Zabrze – Lech Poznań

Zagłębie Lubin – Wisła Płock

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Legia Warszawa

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin

Stal Mielec – Śląsk Wrocław

Wisła Kraków – Piast Gliwice



Kolejka 16: 13-14 lutego

Lech Poznań – Zagłębie Lubin

Lechia Gdańsk – Warta Poznań

Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Cracovia

Stal Mielec – Wisła Płock

Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok



Kolejka 17: 20-21 lutego

Warta Poznań – Zagłębie Lubin

Cracovia – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Górnik Zabrze – Stal Mielec

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice

Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk

Wisła Płock – Lech Poznań

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków



Kolejka 18: 27-28 lutego

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa

Lech Poznań – Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze

Legia Warszawa – Wisła Płock

Piast Gliwice – Warta Poznań

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Jagiellonia Białystok

Stal Mielec – Cracovia

Wisła Kraków – Pogoń Szczecin



Kolejka 19: 6-7 marca

Warta Poznań – Lech Poznań

Cracovia – Zagłębie Lubin

Górnik Zabrze – Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice

Raków Częstochowa – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Stal Mielec – Lechia Gdańsk

Wisła Płock – Wisła Kraków

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin



Kolejka 20: 13-14 marca

Warta Poznań – Wisła Płock

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice – Stal Mielec

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lechia Gdańsk

Pogoń Szczecin – Lech Poznań

Raków Częstochowa – Cracovia

Wisła Kraków – Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa



Kolejka 21: 20-21 marca

Cracovia – Śląsk Wrocław

Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin

Lech Poznań – Piast Gliwice

Lechia Gdańsk – Wisła Kraków

Legia Warszawa – Warta Poznań

Stal Mielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Wisła Płock – Raków Częstochowa



Kolejka 22: 3 kwietnia

Warta Poznań – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice – Cracovia

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze

Wisła Kraków – Stal Mielec

Śląsk Wrocław – Wisła Płock



Kolejka 23: 10-11 kwietnia

Cracovia – Lech Poznań

Górnik Zabrze – Warta Poznań

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wisła Kraków

Stal Mielec – Raków Częstochowa

Wisła Płock – Piast Gliwice



Kolejka 24: 17-18 kwietnia

Warta Poznań – Stal Mielec

Jagiellonia Białystok – Cracovia

Zagłębie Lubin – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Lech Poznań – Legia Warszawa

Piast Gliwice – Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Wisła Płock

Wisła Kraków – Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk



Kolejka 25: 21 kwietnia

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice

Legia Warszawa – Cracovia

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa – Lech Poznań

Stal Mielec – Zagłębie Lubin

Wisła Kraków – Warta Poznań

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok



Kolejka 26: 24-25 kwietnia

Warta Poznań – Raków Częstochowa

Cracovia – Wisła Płock

Jagiellonia Białystok – Stal Mielec

Zagłębie Lubin – Wisła Kraków

Lech Poznań – Lechia Gdańsk

Piast Gliwice – Legia Warszawa

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław – Podbeskidzie Bielsko-Biała



Kolejka 27: 1-2 maja

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze – Wisła Płock

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Lech Poznań

Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław

Stal Mielec – Pogoń Szczecin

Wisła Kraków – Cracovia



Kolejka 28: 8-9 maja

Cracovia – Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Lech Poznań – Stal Mielec

Legia Warszawa – Wisła Kraków

Piast Gliwice – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Pogoń Szczecin – Warta Poznań

Wisła Płock – Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin



Kolejka 29: 12 maja

Warta Poznań – Śląsk Wrocław

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk – Cracovia

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wisła Płock

Raków Częstochowa – Piast Gliwice

Stal Mielec – Legia Warszawa

Wisła Kraków – Lech Poznań



Kolejka 30: 16 maja

Cracovia – Warta Poznań

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk

Lech Poznań – Górnik Zabrze

Legia Warszawa – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Piast Gliwice – Wisła Kraków

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa

Wisła Płock – Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław – Stal Mielec