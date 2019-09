Bomba w okienko i Śląsk zatrzymany

Podział punktów we Wrocławiu

W niedzielne popołudnie na Stadionie Miejskim we Wrocławiu spotkały się dwie rewelacje obecnego sezonu. Gospodarze z pierwszych 6 meczów wygrali aż 4 i jeszcze nie przegrali, a do rywalizacji z Pogonią przystępowali w roli lidera rozgrywek. Portowcy pierwszą wpadkę zaliczyli w poprzedniej kolejce, ponosząc porażkę z Wisłą Płock 1:2.

Śląsk rozpoczął idealnie, bo już w 4. minucie Lubambo Musonda przedarł się prawym skrzydłem i wystawił piłkę do wbiegającego Roberta Picha, który pokonał Dantego Stipicę. Kompletnie zawiedli dwaj środkowi obrońcy gości, którzy zostawili Słowaka bez opieki.

Minął ledwie kwadrans, a po błędzie Matusa Putnocky'ego Pogoń doprowadziła do remisu. Sędzia Piotr Lasyk po konsultacji z kolegami od technologii VAR gola nie uznał, gdyż Adam Buksa był na pozycji spalonej. To, co nie udało się za pierwszym razem, Buksa zrobił w 22. minucie. Napastnik gości popisał się przepięknym uderzeniem z blisko 30. metra i nie dał szans słowackiemu bramkarzowi gospodarzy.

Podopieczni Kosty Runjaica mieli przewagę w posiadaniu piłki i tuż przed przerwą powinni wyjść na prowadzenie, ale dobrej okazji nie wykorzystał Santeri Hostikka. Jego strzał obronił Putnocky.

Zmiany nie przyniosły efektu

Trener Vitezslav Lavicka jako pierwszy zdecydował się na zmianę i posłał na Michała Chrapka w miejsce Erika Exposito. Szkoleniowiec gości również zareagował i wpuścił Srdana Spiridonovicia. Oprócz nich na murawie zameldowali się jeszcze Damian Gąska i Daniel Szczepan w Śląsku oraz Soufian Benyamina i David Stec w Pogoni.

Presja zajęcia pierwszego miejsca w tabeli przed przerwą na mecze reprezentacji splątała nogi piłkarzom. Więcej goli nie padło, skończyło się remisem, co oznacza, że Śląsk przedłużył passę spotkań bez porażki do 12.



Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1:1 (1:1)

Bramki: Pich (4.) - Buksa (22.)