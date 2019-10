Nie było pomyłki. Drugie badanie obciąża bramkarza ŁKS-u

Antydopingowy test u bramkarza i kapitana ŁKS został przeprowadzony po meczu z Cracovią rozgrywanym w drugiej kolejce bieżącego sezonu ekstraklasy. Wykazał on stosowanie u niego niedozwolonego środka dopingowego.

Lech ma prawdziwą perełkę. 17-latek wśród największych piłkarskich talentów świata Duże wyróżnienie... czytaj dalej » 27-letni zawodnik został wówczas zawieszony i zwrócił się do Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) o analizę drugiej pobranej podczas badania próbki. - Jej wynik również okazał się pozytywny i na tej podstawie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec zawodnika - powiedział w czwartek PAP dyrektor POLADA. Wyjaśnił, że w organizmie piłkarza wykryto zabronioną substancję - klomifen.

Może dostać dwa lata

Rynkowski dodał, że na 29 października wyznaczono w tej sprawie termin rozprawy przed panelem dyscyplinarnym Polskiej Agencji Antydopingowej, która wymierzy zawodnikowi karę. Grozi mu nawet dwuletnia dyskwalifikacja.

- Z punktu widzenia przepisów antydopingowych klub nie poniesie konsekwencji. Dzieje się tak wówczas, kiedy doping zostanie wykryty u co najmniej dwóch zawodników. Wtedy można rozpatrywać ewentualną dyskwalifikację wyników osiągniętych przez drużynę - tłumaczył szef antydopingowej agencji.

Kołba do 12 września, kiedy o podejrzeniu stosowania przez niego dopingu poinformował łódzki klub, wystąpił we wszystkich rozegranych do tamtej pory siedmiu meczach trwającego sezonu ekstraklasy. Później w bramce ŁKS zastąpił go pozyskany Arkadiusz Malarz. Beniaminek ekstraklasy z siedmioma punktami zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.