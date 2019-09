ŁKS zawiódł także w meczu z Arką. To już siódma porażka z rzędu

W pierwszym sobotnim meczu doszło do spotkania dwóch najgorszych zespołów rozgrywek. Przed 9. kolejką ŁKS miał na swoim koncie cztery punkty, a Arka zaledwie "oczko" więcej. Choć władze łódzkiego klubu zapewniały, że posada trenera Kazimierza Moskala jest niezagrożona, to po siódmej porażce z rzędu - i to tak dotkliwej - trudno o optymizm i należy spodziewać się zmian.

Od początku meczu działo się sporo, bo obie strony poszły na wymianę ciosów. Pierwsze skuteczne uderzenie zadali goście, a konkretnie Davit Skhirtladze. Była 21. minuta, gdy Michał Nalepa popędził prawą stroną i oddał strzał z ostrego kąta, a debiutujący w bramce ŁKS-u Arkadiusz Malarz odbił futbolówkę wprost pod nogi nadbiegającego Gruzina. Ten nie zmarnował okazji.

Gospodarze mieli dwie szanse do wyrównania. Najpierw dobry strzał z rzutu rożnego oddał Dani Ramirez, ale świetnie spisał się Pavels Steinbors. Natomiast później uderzenie z dystansu oddał Pirulo, a piłka odbiła się od poprzeczki. Te niewykorzystane sytuacje zemściły się na łodzianach w 43. minucie. Wówczas po świetnej akcji Macieja Jankowskiego i Marko Vejinovicia swojego drugiego gola strzelił Skhirtladze.

Dobili ŁKS

Po zmianie stron podopieczni Moskala wzięli się do roboty i w 51. strzelili kontaktowego gola. Jan Grzesik wbiegł w pole karne, gdzie ewidentnie został sfaulowany, ale sędzia Tomasz Kwiatkowski puścił grę, co wykorzystał Rafał Kujawa, który na raty pokonał bramkarza.

Niestety, na tym koniec dobrych wiadomości dla ŁKS-u, albowiem kolejne gole strzelali przyjezdni. Najpierw na 3:1 pewnym uderzeniem podwyższył Nalepa, a następnie po kolejnej bardzo dobrej akcji wynik ustalił Maciej Jankowski. Znakomitą asystą przy tym trafieniu popisał się Skhirtladze, który idealnie dostrzegł wychodzącego na pozycję napastnika.

Źródło: Newspix Michał Nalepa był jednym z bohaterów Arki

Sędzia doliczył cztery minuty, ale wynik - identycznie jak miejsce w tabeli ŁKS-u - nie uległ zmianie. Arka przesunęła się na 14. pozycję, ale może spaść niżej po meczu Lechii Gdańsk z aktualnie przedostatnią Koroną Kielce.

ŁKS Łódź - Arka Gdynia 1:4 (0:2)

Bramki: 0:1 Dawit Szirtładze (21), 0:2 Dawit Szirtładze (43), 1:2 Rafał Kujawa (53), 1:3 Michał Nalepa (58), 1:4 Maciej Jankowski (72).

ŁKS Łódź: Arkadiusz Malarz - Jan Grzesik, Kamil Juraszek, Jan Sobociński, Artur Bogusz - Dani Ramirez (81. Piotr Pyrdoł), Łukasz Piątek, Maciej Wolski (46. Michał Trąbka), Ricardo Guima (81. Dragoljub Srnić), Pirulo - Rafał Kujawa.



Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Adam Marciniak, Jakub Wawszczyk - Azer Busuladzic, Marko Vejinović, Marcin Budziński, Michał Nalepa (78. Adam Deja) - Maciej Jankowski (90+3. Nando Garcia), Dawit Szirtładze (87. Jakub Wilczyński).