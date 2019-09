Legia jeszcze nie zamknęła okna transferowego. "Niekoniecznie napastnik"

W czwartek rano "Przegląd Sportowy" informował, że Legia zamknęła kadrę na rundę jesienną. Jednak słowa Vukovicia temu przeczą. Transfer jeszcze jednego piłkarza jest możliwy, choć co ciekawe, wcale nie musi chodzić o napastnika.

Koniec Carlitosa w Legii. Transfer potwierdzony Potwierdziły się... czytaj dalej » - Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z kadry. I do końca roku może nastąpić jeszcze jedna zmiana. Być może dołączy do nas pewien gracz, który niekoniecznie będzie napastnikiem - powiedział "Vuko".

Wierzy w młodych

Jego słowa są o tyle ciekawe, że Legia wcale nie może narzekać na kłopot bogactwa w ataku. Z klubem pożegnali się już Sandro Kulenović oraz Carlitos. Obecnie szkoleniowiec ma do dyspozycji tylko Jarosława Niezgodę i Jose Kante.

- Wiele jest we mnie optymizmu, gdy patrzę na stan posiadania w ofensywie, gdy gramy jednym napastnikiem. Są Niezgoda, Kante, Rosołek. Po kontuzji wraca Kostorz. Dwaj ostatni to młodzi ludzie, którzy czekają na szansę i mogą zaskoczyć, jak było w przypadku Karbownika - wyznał trener.

Nie brakowało głosów, że Vuković i Carlitos nie mogą się dogadać, co sprawiło, że Hiszpan rzadko występował w pierwszym składzie i ostatecznie odszedł do Al-Wahdy.

- Pożegnanie z Carlitosem? Była ludzka i sympatyczna rozmowa między nami. Życzyliśmy sobie wzajemnie pozytywnych rzeczy, szczęścia. Dał wiele Legii w poprzednim sezonie, jestem wdzięczny za jego pracę i starania. Jakby został, to jestem przekonany, że bardzo by nam pomógł. On sam, jak i klub, wybrali inną opcję - wytłumaczył.

Spotkanie w Białymstoku z Jagiellonią rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30.