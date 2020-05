Koniec laby. Ekstraklasa szykuje się do gry

Ekstraklasa opublikowała terminarz pierwszych kolejek po wznowieniu rozgrywek Wszyscy zawodnicy... czytaj dalej » Ostatni mecz ekstraklasy przed wybuchem epidemii związanej z koronawirusem odbył się 9 marca. Korona pokonała w Kielcach ŁKS Łódź 1:0. I chociaż pierwotnie następna, 27. kolejka miała odbyć się tydzień później, a więc zgodnie z planem, to tuż przed jej rozpoczęciem, po apelu Jakuba Błaszczykowskiego, PZPN zaprzestał kontynuowanie rozgrywek na szczeblu centralnym (PKO Ekstraklasa, Fortuna I liga oraz II liga).

Ponad miesiąc piłkarze byli skazani na indywidualne treningi w swoich domach. Nadzieja na zmianę pojawiła się 25 kwietnia. Wtedy Ekstraklasa otrzymała od premiera Mateusza Morawieckiego zielone światło na przygotowania do restartu rozgrywek. Powrót nastąpi 29 maja. UEFA potwierdziła, że sezon 2019/20 będzie mógł zostać dokończony do 20 lipca.

Nieco wcześniej, bo 26 i 27 maja odbędą się zaległe mecze ćwierćfinału Totolotek Pucharu Polski. Między 30 maja a 6 czerwca zaś nastąpi wznowienie rozgrywek 1. i 2. ligi.

Terminarz ekstraklasy

Do końca sezonu zasadniczego pozostały cztery kolejki. Po 30. tabela zostanie podzielona na tzw. grupę mistrzowską i spadkową. W fazie finałowej każda z drużyn - z zachowaniem dorobku punktowego - rozegra po siedem dodatkowych spotkań.

Na razie znamy dokładny terminarz dwóch kolejek po przerwie. Na 29 maja zaplanowano mecze Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa (godz. 18.00) oraz Pogoni Szczecin z KGHM Zagłębiem Lubin (20.30). Szlagierem 27. kolejki będzie ligowy klasyk - sobotnie spotkanie Lecha Poznań z liderem Legią Warszawa (godz. 20).



27. KOLEJKA:



piątek, 29 maja

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (godz. 18.00)

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin (20.30)



sobota, 30 maja

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (15.00)

Piast Gliwice - Wisła Kraków (17.30)

Lech Poznań - Legia Warszawa (20.00)



niedziela, 31 maja

Cracovia - Jagiellonia Białystok (15.00)

Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (17.30)



poniedziałek, 1 czerwca

Wisła Płock - Korona Kielce (18.00)



28. KOLEJKA:



piątek, 5 czerwca

Raków Częstochowa - ŁKS Łódź (18.00)

Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (20.30)



sobota, 6 czerwca

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (15.00)

KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań (17.30)

Pogoń Szczecin - Cracovia (20.00)



niedziela, 7 czerwca

Korona Kielce - Piast Gliwice (12.30)

Arka Gdynia - Śląsk Wrocław (15.00)

Wisła Kraków - Legia Warszawa (17.30)

29. KOLEJKA (terminarz nieustalony)

Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk – Cracovia

Legia Warszawa – Arka Gdynia

ŁKS Łódź – Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice – Górnik Zabrze

Wisła Kraków – Raków Częstochowa

Wisła Płock – Śląsk Wrocław

Zagłębie Lubin – Korona Kielce



30. KOLEJKA (terminarz nieustalony)

Arka Gdynia – Wisła Kraków

Cracovia – Wisła Płock

Górnik Zabrze – Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice

Korona Kielce – Lech Poznań

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław – ŁKS Łódź



Tabela ekstraklasy

W momencie zawieszenia rozgrywek liderem była Legia Warszawa. Stołeczny zespół prowadzony przez Aleksandra Vukovica prowadzi w tabeli z dorobkiem 51 punktów. O osiem "oczek" wyprzedza broniącego tytułu Piasta Gliwice. Dziewięć mniej mają: Cracovia, Śląsk Wrocław i Lech Poznań.

O uniknięcie spadku zażarcie walczą trzy drużyny: Korona Kielce, Arka Gdynia i ŁKS Łódź. W nieco lepszej sytuacji jest Wisła Kraków, która nad strefą spadkową ma pięć punktów.

Źródło: ekstraklasa.org Tabela ekstraklasy po 26. kolejce

Od kilku dni piłkarzy i kluby obowiązuje wypracowany przez sztab kryzysowy - powołany przez zarząd Ekstraklasy SA i PZPN - program powrotu do rozgrywek. Po przymusowej izolacji zawodników i wskazanych innych osób (po 50 z każdego klubu), na początku maja wszyscy z tej grupy przeszli testy na koronawirusa. PZPN dał zgodę wszystkim 16 drużynom na rozpoczęcie treningów w małych grupach.Tydzień później szkoleniowcy mieli do dyspozycji całe zespoły. Zgodnie z harmonogramem, w dniach 27 i 28 maja wszyscy przejdą kolejne testy medyczne.



Spotkania będę rozgrywane bez udziału publiczności do odwołania ograniczeń wprowadzonych przez administrację państwową. Do obsługi meczowej zostanie wskazana niezbędna minimalna grupa osób. Ekstraklasa SA przekazała, że już rozpoczęła prace nad procedurą określającą szczegóły organizacyjne, które będą wytycznymi dla klubów i partnerów mediowych rozgrywek.

Zmiany trenerskie

W trakcie przymusowej przerwy doszło do dwóch roszad na ławce trenerskich w ekstraklasie. W Łodzi zwolniono Kazimierza Moskala. Nowym trenerem ŁKS-u został Wojciech Stawowy. Z kolei w Gdyni Krzysztofa Sobieraja, który nie zdołał poprowadzić w Arce ani jednego spotkania, zastąpił Ireneusz Mamrot.

W tym sezonie doszło w ekstraklasie do roszad trenerów w siedmiu klubach. Liderem jest Arka, która ma już czwartego szkoleniowca. Do 8 października zespół prowadził Jacek Zieliński, dwa dni później zastąpił go Aleksandar Rogić, a 10 marca Serba zmienił Sobieraj.