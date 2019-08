Zwycięski hat-trick mistrzów Polski. Zagłębie wreszcie pokonane w Lubinie

Po rozczarowującym starcie w bieżących rozgrywkach mistrzowie Polski w sierpniu zaczęli wreszcie wygrywać. W niedzielę gliwiczanie stanęli przed szansą na podtrzymanie serii zwycięstw, która wynosiła dwa mecze. Rywalem było Zagłębie, które wszystkie dotychczasowe punkty w obecnym sezonie, a więc pięć w trzech starciach zdobyło przed własną publicznością.

Już od pierwszych minut na boisku w Lubinie zarysowywała się przewaga przyjezdnych. Dogodną okazję miał Bartosz Rymaniak, lecz piłka po jego strzale nieznacznie minęła bramkę.

Obrońca, który, co ciekawe to właśnie w barwach Zagłębia debiutował w Ekstraklasie i spędził ekipie "Miedziowych"

znaczną część kariery, zrehabilitował się kilkadziesiąt sekund później.

Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego 29-latek wygrał walkę w powietrzu z zawodnikiem Zagłębia i zgrał piłkę do niepilnowanego Jorge Feliksa. Hiszpanowi nie pozostało nic innego, niż trafić do siatki z najbliższej odległości. Było to jego trzecie ligowe trafienie w bieżącym sezonie. Do przerwy kibice zgromadzeni w Lubinie więcej goli nie oglądali.

Zaskoczony bramkarz

Wkrótce po rozpoczęciu drugiej odsłony ponownie zakotłowało się w polu karnym Miedziowych. Bliski pokonania własnego bramkarza był Lubomir Guldan. Słowaka uratowała jednak poprzeczka. Minutę później jeszcze większy błąd popełnił za to Konrad Forenc i tym razem nie obyło się już bez konsekwencji w postaci utraty gola. Bramkarz Zagłębia fatalnie interweniował po strzale Piotra Parzyszka, który strzelił wprost w niego po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Piłka odbiła się jednak od ramienia Forenca i zatrzepotała w siatce.

Mimo dwubramkowej przewagi gliwiczanie nie spuszczali z tonu i dążyli do zdobycia kolejnych bramek. W 65. minucie stuprocentową okazję zmarnował Jakub Holubek, a tuż przed końcem regulaminowego czasu gry pojedynek z Forencem przegrał Dominik Steczyk. Obrońcy tytułu dopięli jednak swego w ostatniej akcji meczu. Zawodnicy Piasta wyszli z kontrą po rzucie rożnym wykonywanym przez Zagłębie, a akcję pewnie wykończył Gerard Badia.

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu Piast awansował na piąte miejsce w tabeli.

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 0:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Jorge Felix (10), 0:2 Piotr Parzyszek (52-głową), 0:3 Gerard Badia (90+3).

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów 3 462.

KGHM Zagłębie Lubin: Konrad Forenc - Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko, Sasa Balic - Alan Czerwiński, Bartosz Slisz, Jakub Tosik (61. Łukasz Poręba), Filip Starzyński, Sasa Zivec (61. Damjan Bohar) - Rok Sirk.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Uros Korun, Tomas Huk, Mikkel Kirkeskov - Bartosz Rymaniak, Patryk Sokołowski, Sebastian Milewski, Tom Hateley, Jakub Holubek (73. Tomasz Mokwa) - Jorge Felix (84. Gerard Badia), Piotr Parzyszek (79. Dominik Steczyk).