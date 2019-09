Znowu Buksa. Znalazł lukę w murze, Pogoń liderem

Łodzianie po powrocie do ekstraklasy wywalczyli cztery punkty w pierwszych dwóch kolejkach. Od tego czasu nie powiększyli jednak swojego dorobku i do konfrontacji z dobrze dysponowaną w tym sezonie Pogonią przystępowali jako ostatni zespół tabeli.

Nietrudno było więc wskazać faworyta niedzielnej potyczki w Szczecinie. Gospodarze musieli jednak mieć się na baczności po niedawnej wpadce z Wisłą Płock przed własną publicznością (1:2). Trener Kosta Runjaic na przedmeczowej konferencji wrócił do tamtego spotkania, domagając się od swoich zawodników większej aktywności oraz koncentracji w rywalizacji z ŁKS-em.

Pierwsza odsłona nie obfitowała w wiele groźnych sytuacji podbramkowych. Gospodarze byli bliscy objęcia prowadzenia w 23. minucie, gdy niezłą akcję przeprowadził Sebastian Kowalczyk. 21-latek otrzymał piłkę na prawym skrzydle, zabrał się z nią w pole karne i z łatwością przechytrzył obrońcę, ale jego strzał zatrzymał Dominik Budzyński.

Łodzianie odpowiedzieli kwadrans później. Patryk Bryła próbował uderzenia z ostrego kąta, jednak gospodarzy uratował Dante Stipica. Bramkarz zdołał sparować futbolówkę, która po jego instynktownej interwencji obiła jeszcze poprzeczkę. Do przerwy gole jednak nie padły.

Precyzyjny Buksa

Losy spotkania rozstrzygnęły się dopiero po zmianie stron. W 64. minucie Portowcy wykonywali rzut wolny, który dał im upragnione prowadzenie. Choć pozycja nie była optymalna do oddania strzału, Buksa zdołał znaleźć lukę w murze i posłać piłkę do siatki. Dla snajpera Pogoni był to trzeci gol w bieżącym sezonie ligowym. W poprzedniej serii spotkań Buksa zapewnił swojej drużynie remis, trafiając w konfrontacji ze Śląskiem Wrocław.

Portowcy zwyciężyli skromnie, lecz wystarczyło im to, by przynajmniej na kilka godzin wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. Wieczorem pozycję lidera mogą im odebrać piłkarze Śląska, którzy zmierzą się w Zabrzu z Górnikiem.

Tymczasem Łodzianie doznali już szóstej porażki z rzędu i mimo obiecującego startu rozgrywek zamykają ligową stawę.

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Adam Buksa (64).

Pogoń: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Hubert Matynia (81. Igor Łasicki) - Sebastian Kowalczyk, Zvonimir Kozulj, Damian Dąbrowski, Marcin Listkowski (85. Iker Guarrotxena), Santeri Hostikka (76. Michalis Manias) - Adam Buksa.

ŁKS: Dominik Budzyński - Jan Grzesik, Kamil Juraszek, Jan Sobociński, Artur Bogusz - Patryk Bryła (64. Rafał Kujawa), Łukasz Piątek, Wojciech Łuczak, Bartłomiej Kalinkowski (81. Piotr Pyrdoł), Dani Ramirez (72. Michał Trąbka) - Pirulo.