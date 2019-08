Angulo w końcu się przełamał. Górnik za mocny dla Korony

Górnik w tym sezonie gra w tzw. "kratkę". Przed niedzielnym meczem miał na koncie dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis. Z siedmioma punktami plasował się na 10. miejscu w tabeli. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja Korony, która z czterema oczkami była trzynasta. Dla obu zespołów spotkanie na Roosevelta było więc bardzo ważne dla poprawienia nastrojów i pozycji w zestawieniu

Źródło: Newspix Jimenez wymanewrował obronę gości

Dominacja Górnika

Dwa karne, pięć goli. Lech zadał decydujący cios W ostatnim... czytaj dalej » Od początku spotkania to Górnik był stroną przeważającą. Podopieczni trenera Marcina Brosza grali składniej i potrafili wypracować sobie dogodne sytuacje do strzelenia gola. W pierwszej części dziesięciokrotnie próbowali zdobyć bramkę, z czego aż siedem ich prób zmuszało do interwencji golkipera gości. Dla porównania Korona nie oddała ani jednego celnego strzału.

Najważniejsze, że dwie akcje gospodarzy zakończyły się golami. Jako pierwszy trafił Kamil Zapolnik, wykorzystując precyzyjne podanie Borisa Sekulicia. 26-letni napastnik tylko dopełnił formalności (przymierzył z dwóch metrów). Znacznie więcej do zrobienia miał Jesus Jimenez, który znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem, po idealnym podaniu Igora Angulo. Hiszpan ze spokojem minął Pawła Sokoła i wpakował piłkę do pustej bramki.

Kontrolowali wydarzenia

W drugiej połowie Górnik cofnął się nieco, czekając na ataki rywali. W upale Korona nie była jednak w stanie poważnie zagrozić dobrze zorganizowanym zabrzanom (oddała tylko jeden strzał w światło bramki). Grający z kontry gospodarze mieli lepsze szanse, by podwyższyć wynik. Ta sztuka udała im się w samej końcówce spotkania. Najpierw Ognjen Gnjatić pociągnął za koszulkę w polu karnym Angulo, a potem sam poszkodowany wykorzystał jedenastkę.

Dla króla strzelców ubiegłego sezonu to drugie trafienie w obecnych rozgrywkach. Angulo odetchnął z ulgą, bo nie mógł trafić do siatki w czterech poprzednich meczach. Na pewno nikt nie odetchnął w Koronie. Dla tego zespołu to już trzecia porażka z rzędu i czwarta w sezonie. Trener Gino Lettieri na pewno ma o czym myśleć.

Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0 (2:0)

Bramki: Zapolnik (24'), Jimenez (45'), Angulo (90' - karny).

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin).

Widzów 18 573.

Górnik: Chudy - Sekulic, Wiśniewski, Bochniewicz, Janza - Zapolnik (60' Manneh), Matras (78' Matuszek), Wolsztyński, Ściślak (86' Kopacz), Jimenez - Angulo.

Korona: Sokół - Gardawski, Kovacevic, Marquez (45' Radin), Dziwniel Ż - Cebula, Gnjatic Ż, Żubrowski Ż, Arweładze (55' Żyro), Pucko (46' Tzimopoulos) - Papadopulos.