Cracovia zameldowała się na podium. Pomogli obrońcy tytułu

Po pokonaniu Arki oraz Lecha w dwóch ostatnich spotkaniach piłkarze Pasów stanęli w poniedziałek przed szansą, by awansować do najlepszej trójki Ekstraklasy. Musieli jednak przedłużyć swoją serię zwycięstw w rywalizacji z Piastem. Gliwiczanie nie zachwycają formą w bieżących rozgrywkach. W siedmiu meczach wywalczyli tylko jedenaście punktów. Mistrzów Polski nie wolno jednak lekceważyć i gospodarze szykowali się na trudną przeprawę.

Już na początku spotkania zadanie ułatwił im nieodpowiedzialną interwencją Bartosz Rymaniak. Doświadczony obrońca podobnie jak Mariusz Stępiński w niedzielnym meczu Hellasu z Milanem zbyt wysoko uniósł nogę przy próbie wybicia piłki i kopnął jednego z rywali w głowę. Początkowo zobaczył tylko żółtą kartkę, lecz po analizie VAR sędzia Jarosław Przybył wyrzucił zawodnika Piasta z boiska.

Kolejny błąd Huka

Mimo gry w osłabieniu obrońcy tytułu w pierwszej odsłonie nie pozwalali na wiele krakowianom. W ich szeregach wyraźnie brakowało jednak kilku architektów sukcesu z poprzedniego sezonu. Choćby Jakuba Czerwińskiego, który jeszcze długo będzie pauzować po poważnej kontuzji kolana. Jego brak dało się szczególnie odczuć tuż przed przerwą, gdy zastępujący go Tomas Huk po nieudanej interwencji skierował piłkę do własnej siatki. To nie pierwszy poważny błąd słowackiego defensora w obecnym sezonie. W inauguracyjnej kolejce osłabił swój zespół w konfrontacji z Lechem, oglądając czerwoną kartkę. Natomiast w ostatniej serii spotkań miał udział przy obu trafieniach Lechii w spotkaniu przegranym przez Piasta 1:2.

Popis nastolatka

Zaledwie kilka minut po powrocie piłkarzy z szatni mistrzów Polski dobił zaledwie 17-letni Michał Rakoczy. Młodzieżowiec Cracovii popisał się trafieniem wyjątkowej urody po wrzutce Mateusza Wdowiaka, strzelając gola głową po dalszym słupku. Został tym samym pierwszym Polakiem, który zdobył w tym sezonie bramkę dla Pasów. Dotychczas strzelali wyłącznie obcokrajowcy.

Ostatecznie Cracovia odniosła pewne i w pełni zasłużone zwycięstwo, dzięki któremu zrównała się punktami ze Śląskiem Wrocław i wskoczyła na podium tabeli. Przed nimi znajduje się już tylko Pogoń Szczecin, która zgromadziła o jeden punkt więcej.

Cracovia Kraków – Piast Gliwice 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Tomas Huk (41-samobójcza), 2:0 Michał Rakoczy (48-głową).

Cracovia Kraków: Michal Peskovic - Cornel Rapa, Ołeksij Dytiatjew, Niko Datkovic, Michal Siplak (85. Kamil Pestka) – Janusz Gol, Milan Dimun - Mateusz Wdowiak (70. Tomas Vestenicky), Michał Rakoczy (55. Sebastian Strózik), Sergiu Hanca - Rafael Lopes.

Piast Gliwice: Frantisek Plach – Uros Korun, Tomas Huk, Piotr Malarczyk - Bartosz Rymaniak, Sebastian Milewski (78. Remigiusz Borkała), Patryk Sokołowski (46. Tomasz Jodłowiec), Tom Hateley, Mikkel Kirkeskov - Piotr Parzyszek (62. Patryk Tuszyński), Jorge Felix.