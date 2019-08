Przełamanie po 109 dniach. Arka w końcu wygrała w lidze

Lewandowski zapewnia: to nie jest mój ostatni kontrakt Robert... czytaj dalej » By przypomnieć sobie poprzednie zwycięstwo arkowców trzeba wrócić pamięcią do przedostatniej kolejki poprzedniego sezonu. W obecnym gdynianie zdążyli przegrać już cztery spotkania. Ugrali tylko dwa remisy. Inauguracja 7. kolejki ekstraklasy w końcu okazała się szczęśliwa.

Pierwsza połowa nie zapowiadała kompletu punktów dla gospodarzy. W 20. minucie mizernym strzałem z dystansu popisał się Michał Nalepa, a jego druga próba - kwadrans później - była równie nieudana. Najgroźniej było w 37. minucie, gdy strzałem z okolic dziesiątego metra gości postraszył Maciej Jankowski.

Dokładność jest najważniejsza

Piłkarze Jacka Zielińskiego przebudzili się w 55. minucie. Wówczas precyzyjnie dośrodkował Adam Marciniak, a Dawit Szirtładze wolejem zmieścił piłkę przy bliższym słupku Martina Chudego. Gruzin był najlepszym zawodnikiem na boisku. Do Arki trafił latem, ale jego kontrakt obowiązuje tylko do końca sezonu.

Ponad trzy miesiące - tyle gdynianie musieli czekać na wygraną w oficjalnym meczu. Arka przełamała się także dzięki bramkarzowi. Pavels Steinbors uratował kolegów w 85. minucie, świetnie broniąc okazję Igora Angulo. To była jedyna groźna sytuacja, na jaką było stać piłkarzy Marcina Brosza. Zabrzanie wciąż bez zwycięstwa na wyjeździe w tym sezonie.



Równe 6 lat po pierwszym meczu Pavels Steinbors zagra przeciwko klubowi, w którego barwach debiutował w @_Ekstraklasa_!



Dla golkipera @ArkaGdyniaSSA może to być jednocześnie 88. mecz ligowy z rzędu rozegrany od pierwszego do ostatniego gwizdka. #ARKGÓRpic.twitter.com/tkS3mg4Ax8 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) August 30, 2019

Arka Gdynia - Górnik Zabrze 1:0 (0:0)



Bramka: Dawit Szirtładze (55).



Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Frederik Helstrup, Adam Marciniak (85. Adam Danch) - Kamil Antonik (69. Mateusz Młyński), Azer Busuladzić, Marko Vejinović, Michał Nalepa, Maciej Jankowski (79. Marcin Budziński) - Dawit Szirtładze.

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Boris Sekulić, Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Erik Janza - David Kopacz (46. Filip Bainović), Mateusz Matras (59. Ishmael Baidoo), Daniel Ściślak (72. Szymon Matuszek), Łukasz Wolsztyński, Jesus Jimenez - Igor Angulo.