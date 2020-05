Spodziewana decyzja. Wojciech Stawowy nowym trenerem ŁKS Łódź

Zaskakująca decyzja. Kazimierz Moskal nie jest już trenerem ŁKS Łódź Choć piłkarska... czytaj dalej » Pod wodzą nowego opiekuna łodzianie rozpoczną we wtorek treningi w małych grupach na obiektach klubowych przed planowanym na 29 maja wznowieniem rozgrywek ekstraklasy.

Jak poinformował w poniedziałek klub z Łodzi, Stawowy podpisał dwuletni kontrakt.

Ostatnio spadł z Widzewem

Nowy szkoleniowiec ŁKS wraca na trenerską ławkę po pięciu latach przerwy, kiedy pełnił funkcję dyrektora jednej z warszawskich akademii piłkarskich. Ostatni raz z seniorami pracował w Widzewie Łódź, którego w sezonie 2014/2015 nie udało mu się utrzymać na zapleczu ekstraklasy. Wcześniej prowadził m.in. Cracovię, z którą rok po roku awansował z trzeciej ligi do ekstraklasy, Arkę Gdynia, Górnika Łęczna, GKS Katowice i Miedź Legnica.

Jego asystentem w ŁKS będzie Roland Thomas, który był jednym z trenerów w kierowanej przez Stawowego akademii.

Poważne zadanie przed nowym trenerem

Stawowy w ŁKS zastąpił Kazimierza Moskala, którego kontrakt został rozwiązany w sobotę za porozumieniem stron. Ten szkoleniowiec prowadził łódzki zespół przez blisko dwa lata i wywalczył z nim awans do ekstraklasy.

ŁKS z 20 punktami zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. W rozegranych do tej pory 26 kolejkach odniósł pięć zwycięstw, pięć razy zremisował i poniósł 16 porażek. Do przedostatniej Arki Gdynia traci 5 punktów oraz 11 do pozycji gwarantującej pozostanie w elicie.

Od wtorku łodzianie na własnych obiektach treningowych będą przygotowywać się do pozostałej części sezonu w ekstraklasie, którą przerwano w połowie marca z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Liga ma wznowić rozgrywki 29 maja, kiedy ŁKS ma podjąć Górnika Zabrze.