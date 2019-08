Niesamowity Paweł Brożek. Wisła wygrała wymianę ciosów z Zagłębiem

W bieżącym sezonie oba zespoły grają w kratkę, lepsze występy przeplatając gorszymi. Przed meczem na Reymonta faworytem była jednak znajdująca się wyżej w tabeli Wisła. I nie zawiodła swoich fanów.

Od 2:0 do 2:2

Piast nie zrewanżował się za superpuchar. Lechia znów wygrała w Gliwicach To było naprawdę... czytaj dalej » Pierwsza połowa meczu stała na wysokim poziomie i obfitowała w wiele ciekawych akcji. Wisła wyszła na prowadzenie w 19. minucie. Vukan Savicević precyzyjnie dośrodkował w pole karne, a Michał Mak wślizgiem wpakował piłkę do bramki. Zaledwie cztery minuty później Biała Gwiazda strzeliła drugiego gola. Tym razem składną akcję zespołu wykończył Paweł Brożek.



Wydawało się, że gospodarze mają mecz pod kontrolą. Popełnili jednak błąd w obronie, który kosztował ich gola. Piłkę przed własnym polem karnym stracił Jean Carlos, co wykorzystał Filip Starzyński. "Figo" podał do Sasy Zivca, a ten z najbliższej odległości trafił do siatki. Zagłębie uwierzyło w swoje siły. W efekcie wyrównał Sasa Balić, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Starzyńskiego.

Brożek pnie się w klasyfikacji

Wisła nie załamała się po tych ciosach, a po zmianie stron przeprowadziła kolejne akcje. W 59. minucie Mak przedarł się lewą stroną, podał do środka do Kamila Wojtkowskiego, ten jeszcze poprawił sobie piłkę i płaskim strzałem skierował ją do bramki. Kropkę nad "i" postawił w 84. minucie Brożek, wykorzystując sytuację sam na sam z golkiperem.

To jego piąty gol w sezonie i 146. w historii występów w ekstraklasie. Tym samym wskoczył na ósme miejsce w tabeli najlepszych strzelców wszech czasów polskiej ligi. I pomyśleć, że ten 36-letni piłkarz jakiś czas temu chciał zakończyć karierę. Na szczęście, dla kibiców Wisły tego nie zrobił.

Po sobotniej wygranej Wisła awansowała na szóste miejsce w tabeli. Zagłębie zajmuje 13. lokatę.

Wisła Kraków – KGHM Zagłębie Lubin 4:2 (2:2).



Bramki: Mak (19'), Brożek (23', 84'), Wojtkowski (58') - Zivec (27'-głową), Balić (37-glową),



Wisła Kraków: Buchalik - Niepsuj, Klemenz, Janicki, Sadlok – Savicevic (65' Boguski), Silva, Wojtkowski – Błaszczykowski, Brożek (89' Zdybowicz), Mak (85' Chuca).

KGHM: Forenc – Kopacz, Guldan, Oko, Balić – Slisz, Tosik (75' Sirk) – Czerwiński (85' Bohar), Starzyński, Zivec (85' Poręba) – Ślisz.