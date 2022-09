Podanie z połowy boiska i kiks bramkarza. Kuriozalny gol w ekstraklasie

Mielczanie ostatnio niezbyt dobrze radzili sobie w lidze. Przegrali na wyjeździe z Piastem Gliwice (0:4) oraz u siebie z Legią Warszawa (0:1). Co prawda kilka dni temu odnieśli zwycięstwo w 1/32 finału Pucharu Polski, ale pierwszoligowy ŁKS Łódź pokonali dopiero po rzutach karnych.



Zespół ze stolicy Dolnego Śląska też ostatnio przegrał spotkanie ligowe z Rakowem Częstochowa (1:4), a wcześniej zremisował z Cracovią (1:1).

Bramkarz nie trafił w piłkę

Minimalistyczna Legia liderem ekstraklasy Wakacje formalnie... czytaj dalej » W sobotę pierwsi dogodną okazję do zdobycia bramki mieli gospodarze, ale Said Hamulić nie wykorzystał błędu Javiera Hyjka, który zagrał do tyłu tak, że piłka trafiła do napastnika Stali. Letni nabytek mielczan, mając przed sobą tylko Szromnika, nie potrafił go pokonać.



Śląsk mógł strzelić gola kwadrans później. Wówczas groźnie uderzył Erik Exposito, ale Bartosz Mrozek z trudem obronił piłkę.



Przewagę miała jednak Stal i udowodniła ją, zdobywając bramkę w 24. minucie. Po dośrodkowaniu z prawej strony Fryderyka Gerbowskiego skutecznym strzałem głową popisał się Hamulić.



Przy stanie 1:0 inicjatywę przejął Śląsk. W minucie 32. po zagraniu Adriana Łyszczarza piłka odbiła się od słupka, zaś dobitkę Exposito zablokował Mateusz Matras.



W 69. minucie zespół z Podkarpacia zdobył bramkę w niespotykany sposób. Goście wykonywali rzut rożny, po którym piłka trafiła do będącego w okolicach środka boiska Hyjka, a ten mocno kopnął ją w kierunku swojego bramkarza. Szromnik, wysunięty przed polem karnym, nie trafił w futbolówkę, która powędrowała do opuszczonej bramki gości.

Niecodzienna sytuacja#STMŚLĄ 2:0 pic.twitter.com/3fvcYkoF7f — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) September 3, 2022

Śląsk najlepszą okazję do zdobycia honorowej bramki miał w doliczonym czasie gry. Jednak rezerwowy Sebastian Bergier, mając przed sobą tylko Mrozka, nie potrafił go pokonać.

Źródło: PAP/Darek Delmanowicz Michał Szromnik nie popisał się w Mielcu

PGE FKS Stal Mielec - Śląsk Wrocław 2:0 (1:0)



Bramki: 1:0 Said Hamulic (24.), 2:0 Javier Hyjek (69. - samobójcza).



PGE FKS Stal Mielec: Bartosz Mrozek - Fabian Hiszpański (60. Paweł Żyra), Arkadiusz Kasperkiewicz (80. Kamil Kruk), Mateusz Matras, Marcin Flis, Krystian Getinger - Fryderyk Gerbowski, Piotr Wlazło, Maciej Domański - Said Hamulic (80. Mikołaj Lebedyński), Bogdan Vastsuk (66. Mateusz Mak).



Śląsk Wrocław: Michał Szromnik - Patryk Janasik, Konrad Poprawa, Diogo Verdasca, Victor Garcia (78. Sebastian Bergier) - Martin Konczkowski, Petr Schwarz, Adrian Łyszczarz (46. John Yeboah), Javier Hyjek (78. Adrian Bukowski), Matias Nahuel Leiva - Erik Exposito.