Lider ekstraklasy poniósł porażkę w najmniej spodziewanym momencie

Piłkarze Rakowa odgrażali się, że przyjeżdżają na boisko lidera ekstraklasy po zwycięstwo. Plan był ambitny, nawet bardzo, bowiem w tym sezonie Pogoń przegrała tylko raz, z Wisłą Płock.

- Na spotkanie z Pogonią wyjdziemy, aby zwyciężyć i zdobyć trzy punkty. Liczę na to, że w końcu dopisze nam odrobina szczęścia i to my będziemy się cieszyć po ostatnim gwizdku z pozytywnego rezultatu - zapowiadał Miłosz Szczepański, ale zestawiając dotychczasowy dorobek beniaminka z wynikami Pogoni, trudno było nie traktować tych słów z przymrużeniem oka.

Częstochowianie nie rzucali jednak słów na wiatr, choć w Szczecinie zaliczyli falstart. Już w 2. minucie prawą stroną odważnie poszedł Jakub Bartkowski i wystawił piłkę na piąty metr do Srdana Spiridonovicia. Takich okazji Austriak nie zwykł marnować.

Mecz rozpoczął się zgodnie z planem, tyle że beniaminek przyjechał do Szczecina ze swoim planem, który nie przewidywał straty punktów.

Zawodnicy Marka Papszuna szybko się podnieśli po nokdaunie i sami zaczęli zadawać bolesne ciosy. Wyrównanie przyszło już po sześciu minutach, a w akcji bramkowej - tym razem Rakowa - znów miał udział Bartkowski. Miłosz Szczepański zagrał precyzyjnie w pole karne, gdzie już czyhał Felicio Brown Forbes. Napastnika z Kostaryki wyręczył jednak obrońca Pogoni, któremu zapisano trafienie samobójcze.

W 14. minucie padł trzeci i ostatni gol w tym spotkaniu. Częstochowianie poszli za ciosem i odwrócili losy rywalizacji. Z rzutu rożnego celnie dośrodkował Petr Schwarz, a na dalszym słupku na spadającego liścia czekał Kamil Kościelny. 21-letni obrońca Rakowa wyskoczył najwyżej w polu karnym i główką tuż przy słupku nie dał szans Dantemu Stipicy, który miał spore pretensje do swoich defensorów.

W drugiej połowie żadna z drużyn nie zasłużyła na gola i sensacja w Szczecinie stała się faktem.

Pogoń pozostaje na pierwszym miejscu, ale długo może się na nim nie utrzymać. Nad Cracovią i Lechią Gdańsk ma po dwa punkty przewagi, a obie te drużyny mają przed sobą mecze w tej kolejce. Nowego lidera PKO BP Ekstraklasy możemy więc poznać jeszcze w sobotę wieczorem, kiedy Lechia zmierzy się z Zagłębiem Lubin.



#AkcjaMeczu

Kamil jak Laurent ;) 28-latek zdobywa dziś swoją pierwszą bramkę w @_Ekstraklasa_! @rksrakow wygrywa z liderem! pic.twitter.com/1wuUg8507Y — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) 5 October 2019





Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 1:2 (1:2)

Bramki: 1:0 Srdjan Spiridonovic (2), 1:1 Felicio Brown Forbes (8), 1:2 Kamil Kościelny (14-głową).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Kostas Triantafyllopoulos, Santeri Hostikka. Raków Częstochowa: Igor Sapała, Jarosław Jach, Felicio Brown Forbes.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów 3 900.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Hubert Matynia - Sebastian Kowalczyk, Zvonimir Kozulj (81. Iker Guarrotxena), Damian Dąbrowski, Marcin Listkowski (41. Santeri Hostikka), Srdjan Spiridonovic (70. Adam Frączczak) - Adam Buksa.

Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Jarosław Jach, Tomas Petrasek, Kamil Kościelny (83. Kamil Piątkowski) - Michał Skóraś, Igor Sapała, Petr Schwarz, Rusłan Babenko, Miłosz Szczepański (57. Piotr Malinowski) - Daniel Bartl (72. Dawid Szymonowicz), Felicio Brown Forbes.