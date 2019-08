Piast nie zrewanżował się za superpuchar. Lechia znów wygrała w Gliwicach

25.07 | Po 36 latach piłkarze Lechii ponownie zagrali w europejskich pucharach. I był to udany powrót. W pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Europy gdańszczanie pokonali przed własną publicznością Broendby Kopenhagę 2:1.

25.07 | Rolleroaster w Gliwicach. Piast przegrywał z FC Riga 0:1, by potem prowadzić 3:1. Ostatecznie skończyło się ich wygraną 3:2.

Fatalna diagnoza w Gliwicach. Mistrz Polski do końca roku bez lidera Przynajmniej... czytaj dalej » Obie drużyny zmierzyły się na otwarcie sezonu w meczu o Superpuchar. Wówczas trofeum po zwycięstwie 3:1 podnieśli w górę zawodnicy z Gdańska. W awizowanych składach najbardziej zdziwił brak nominalnego napastnika w drużynie Lechii.

Funkcję "dziewiątki” pełnić miał Lukas Haraslin. Miejsca w podstawowej jedenastce nie dostał również Rafał Wolski, co wydaje się dziwne, biorąc pod uwagę jego świetny występ w ostatnim meczu przeciwko Śląskowi. Gliwiczanie natomiast wystąpili w dość przewidywalnym zestawieniu ze sprowadzonymi niedawno Alvesem i Tuszyńskim na ławce.

Do przerwy o dziwo bez goli

W pierwszej połowie widzowie zobaczyli spotkanie toczone w wysokim tempie, z czego najlepszą sytuacje mieli piłkarze z Gdańska. Błąd Urosa Koruna, który poślizgnął się w polu karnym, wykorzystał Haraslin. Słowak ograł jeszcze Tomasa Huka i Piasta od straty gola uratował Frantisek Plach, który odpowiednio skrócił kąt. Podopieczni Waldemara Fornalika starali się odpowiedzieć, ale najpierw szansy nie wykorzystali Jorge Felix i Piotr Parszyszek.

Jeszcze przed zejściem na przerwę przyjezdni mogli objąć prowadzenie, lecz mocnym strzałem z ponad dwudziestu metrów popisał się Jarosław Kubicki. Bramkarz Piasta jednak znowu stanął na wysokości zadania.

Pierwsza część spotkania wyraźnie rozbudziła apetyty zarówno kibiców jak i piłkarzy, bo sytuacji było sporo, a gole nie padły. Przed przerwą jeszcze mógł to zmienić Gerard Badia, który strzałem z woleja sprawił mnóstwo problemów Dusanowi Kuciakowi.

Szczęście Peszki i Udovicicia

Ostatecznie po przerwie to Lechia dopięła swego, gdy Sławomir Peszko pokonał Placha zza pola karnego. Po drodze futbolówka jeszcze odbiła się od jednego z obrońców i wpadła do siatki. Wkrótce strzelec gola opuścił plac gry, na którym w końcu w barwach gdańszczan pojawił się napastnik. Artur Sobiech wyprowadził kontrę w 70. minucie, która zakończyła się drugim golem dla biało-zielonych. Najpierw posłał płaski strzał zza pola karnego, który trafił w słupek. Do odbitej futbolówki doskoczył jako pierwszy Zarko Udovicic, który podwyższył na 2:0.

W 86. minucie nadzieje gliwickej jedenastki przedłużył Felix, który wykorzystał rzut karny po zagraniu piłki ręką w polu karnym Michała Nalepy. Potrzebne na to było jednak kilka minut ze względu na przerwę spowodowaną VAR-em.

Mimo sześciu doliczonych minut Piastowi nie udało się już zmienić rezultatu. Po bardzo dobrym widowisku zdobywca Pucharu Polski pokonał mistrza. Spotkanie z gatunku takich, w których spokojnie mogłoby paść więcej bramek. Ostatecznie gracze Piotra Stokowca wyjechali z Górnego Śląska z trzema punktami. Teraz piłkarzy czeka przerwa reprezentacyjna. Po niej natomiast Piast zagra na wyjeździe z Cracovią, a Lechia podejmie Lecha.



Lechia ponownie zdobywa Gliwice!



Trzy punkty jadą do @gdansk.a! #PIALGDpic.twitter.com/pviIwyiC7F — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) August 31, 2019

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1:2 (0:0)

Bramki: Peszko (55'), Udovicic (70') - Felix (86 - k)