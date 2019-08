Trwa kryzys łódzkiego beniaminka. Wisła Płock opuściła strefę spadkową

Miarka się przebrała. Jeden z najdłużej pracujących trenerów w ekstraklasie odchodzi Cztery porażki z... czytaj dalej » Wynik spotkania już w 3. min otworzyli gospodarze. Po rzucie rożnym - wykonywanym tradycyjnie przez Dominika Furmana - piłka poszybowała w kierunki Damiana Michalskiego. Początkowo z uderzeniem poradził sobie Michał Kołba, jednak zrobił to w taki sposób, że futbolówka wylądpwała pod nogami Grzegorza Kuświka, który bez zastanowienia wpakował ją do siatki.

Po pierwszym kwadransie ŁKS wreszcie się obudził, przeprowadzając pierwszą groźną akcję. Wszystko zaczęło się od starty Damiana Rasaka, a zakończyło strzałem Daniego Ramireza. W ostatniej chwili interweniowali jednak obrońcy "Nafciarzy" i zablokowali uderzenie.

ŁKS odpowiedział

To co nie udało się w 15. min, udało się trzy minuty później. Patryk Bryła próbował zaskoczyć Thomasa Daehne strzałem sprzed pola karnego, a ten odbił piłke wprost pod nogi nabiegającego Łukasza Sekulskiego. 28-latek skorzystał z prezentu, doprowadzając do remisu.

Płocczanie mieli jeszcze doskonałą okazję w 42. min. Dominik Furman został sfaulowany tuż przed polem karnym. Kilkanaście sekund później oddał groźny strzał, a ŁKS przed stratą gola uratował słupek.

Po przerwie gra nie układała się zarówno jednym, jak i drugim. Akcji było jak na lekarstwo, nie mówiąc juz o strzałach. W 63. min swojego drugiego gola mógł strzelić Sekulski, jednak tym razem szczęście uśmiechnęło się do gospodarzy, a piłka wylądowała na poprzeczce.

Decydujący cios

W 75. min Wisła ponownie wyszła na prowadzenie. Rzut rożny wykonywał Furman, a piłka przedostała się pod nogi Giorgi Merebaszwilego. Gruzin uderzył po ziemi zza linii 16. metrów, tuż przy słupku bramki ŁKS-u.

W ostatnich minutach regulaminowego czasu gry Wisła miała dwie znakomite okazje do podwyższenia wyniku. Najpierw strzał Ricardihno obronił Kołba, a chwile później główkę Jarosława Fojuta wybili obrońcy ŁKS-u.

Wisła Płock - ŁKS Łódź 2:1 (1:1)

Bramki: Kuświk (3'), Merebaszwili (75') - Sekulski (18').