Osłabiona Wisła dzielnie się broniła. Korona nie była w stanie wygrać

Sławomir Grzesik po raz trzeci objął pierwszą drużynę Korony jako trener tymczasowy. Tym razem zastąpił on zwolnionego 31 sierpnia Gino Lettieriego. Dzięki przerwie na mecze reprezentacji, nowy-stary szkoleniowiec miał czas, by po swojemu poukładać zespół.

Wisła do Kielc przyjechała osłabiona brakiem Jakuba Błaszczykowskiego, który nabawił się urazu podczas meczu Polska - Austria (0:0).

Na dodatek od 31. minuty spotkania w Kielcach zespół Białej Gwiazdy musiał grać w osłabieniu. Czerwoną kartkę obejrzał Rafał Boguski. Kapitan Wisły nieprzepisowo zatrzymywał wychodzącego na czystą pozycję Marcina Cebulę.

Jednak to grający w dziesiątkę goście otworzyli wynik meczu. W 37. minucie Mateusz Spychała sfaulował we własnym polu karnym Michała Maka i sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił niezawodny Paweł Brożek. Dla 36-letniego napastnika to była szósta bramka w tym sezonie ekstraklasy.

Chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie, gospodarze wykorzystali przewagę jednego zawodnika. Strzałem głową Michała Buchalika pokonał Erik Pacinda. Słowak zdobył swoją pierwszą bramkę w polskiej lidze.

Nieskuteczna Korona

Gospodarze powinni objąć prowadzenie w 84. minucie. Po strzale Mateja Pućki i rykoszecie, piłka odbiła się od słupka. Do futbolówki dopadł jeszcze Uros Djuranović, jednak mając przed sobą pustą bramkę, z ostrego kata trafił tylko w boczną siatkę.

W doliczonym czasie gry Wisłę uratowała poprzeczka po strzale głową Ivana Marqueza.

Ostatecznie Korona podzieliła się punktami z krakowską Wisłą. Choć zespołowi z Kielce udało się przerwać serię czterech porażek, to i tak piłkarze Grzesika mogą po tym spotkaniu odczuwać niedosyt.

Korona Kielce - Wisła Kraków 1:1 (0:1)

Bramki: Pućko 47' - Brożek 38' (z rzutu karnego)