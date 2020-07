Angulo nie dogadał się z Górnikiem i odchodzi. "Najlepsze lata w mojej karierze"

Przełamanie Górnika w kluczowym meczu. Zabrzańska twierdza odbudowana W drugim meczu... czytaj dalej » Pochodzący z Bilbao 36-letni zawodnik był w ostatnich latach najlepszym snajperem zespołu trenera Marcina Brosza.

Jego umowa wygasała z końcem bieżących rozgrywek, negocjacje z Górnikiem trwały długo, ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia.

Poszuka szczęścia za granicą

- To były najlepsze lata w mojej karierze. Przychodząc tu nie oczekiwałem tego. Co mogę powiedzieć? Dziękuję wszystkim ludziom w klubie, bo bez nich moja historia tutaj byłaby dużo gorsza. Próbowałem pomóc drużynie na boisku. Od soboty będę jej kibicował - powiedział po polsku Angulo podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że ma już kilka propozycji z innych klubów. W sobotę wystąpi w barwach Górnika po raz ostatni, w meczu z Zagłębiem Lubin.

- To napastnik absolutny, wybitny. Początki nie były łatwe, słyszeliśmy od kibiców pytania, po co ściągamy 32-letniego zawodnika. Do negocjacji już nie wracajmy. W sobotę będą emocje, wzruszenie. Na pewno to jeszcze nie koniec jego kariery. Nie każdy może tak powiedzieć w wieku 36 lat - komplementował zawodnika prezes Górnika Dariusz Czernik.



Igor Angulo, Szymon Matuszek, Kamil Zapolnik i David Kopacz odchodzą z \G/órnika



Wszystkim piłkarzom dziękujemy za wszystko



Igor Angulo https://t.co/patNq29JUf

Szymon Matuszek https://t.co/35ux01K8k8

Kamil Zapolnik oraz Dawid Kopacz https://t.co/XVJAItLiONpic.twitter.com/5VdwQZxGz3 — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) July 17, 2020





Duże zmiany w linii pomocy

Z Górnikiem żegnają się także pomocnicy Szymon Matuszek, David Kopacz i Kamil Zapolnik.

- Coś się kończy i coś się zaczyna. To był dla mnie super czas. Czuło się tu rodzinne ciepło. Teraz trzeba podjąć kolejne wyzwania. Najpierw chcę trochę odpocząć po tym psychicznie wyczerpującym sezonie - stwierdził Matuszek, który w Górniku przeżył w ciągu czterech lat spadek, awans i grę w eliminacjach Ligi Europy.