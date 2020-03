Mecze ekstraklasy piłkarskiej bez widzów. "Do odwołania"

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) mecze #Ekstraklasa do odwołania odbywać się będą bez udziału publiczności.https://t.co/EoGPer40dJ — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) March 10, 2020

Włoski piłkarz strzelił gola i zaapelował do rodaków. "Wszystko będzie dobrze, zostańcie w domach" Symboliczne... czytaj dalej » - W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) w Polsce i decyzją organów administracyjnych o rozszerzeniu zakazu organizacji imprez masowych o wydarzenia takie jak mecze piłkarskie, informujemy, że do odwołania mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą organizowane bez udziału publiczności. W związku z trudnym do określenia okresem, w jakim będzie obowiązywał zakaz, nie ma możliwości zaplanowania przełożenia meczów - oświadczył prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki, cytowany przez oficjalną stronę ligi.

O odwołaniu wszystkich imprez masowych - tzn. z udziałem co najmniej tysiąca widzów na stadionach i nie mniej niż 300 w halach i innych obiektach zamkniętych - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Legia liderem

W piłkarskiej ekstraklasie rozegrano dotąd 26 kolejek. Liderem, z przewagą ośmiu punktów nad Piastem Gliwice, jest Legia Warszawa. Tabelę zamyka z kolei ŁKS Łodź.

Najbliższa kolejka rozpocznie się w piątek 13 marca od spotkania ŁKS-u z Górnikiem Zabrze.

Reprezentacja też przy pustych trybunach

W wtorek przed południem sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki poinformował, że marcowe mecze reprezentacji Polski (27 marca z Finlandią we Wrocławiu i 31 marca w Chorzowie) również odbędą się bez udziały widzów.

