Rafał Augustyniak stracił zęby na boisku. "Gremlin w drużynie"

W drugiej połowie Augustyniak pojedynkował się w narożniku boiska z rezerwowym Anthonym van den Hurkiem. W pewnym momencie, obracając się, reprezentant Curacao trafił łokciem w twarz piłkarza Legii. Ten padł na murawę jak rażony piorunem. Po chwili trzymał w palcach jeden z dwóch wybitych zębów.

Źródło: Newspix Rafał Augustyniak mocno ucierpiał w starciu z piłkarzem Górnika

Sędzia Bartosz Frankowski uznał, że zachowanie van den Hurka zasługiwało na żółtą kartkę, choć goście domagali się kartki czerwonej.

"Gremlin"

Augustyniak, bez dwóch górnych jedynek, dograł mecz do końca.

- Mamy teraz gremlina w drużynie. Rafał wygląda teraz bardzo fajnie, na pewno coś mu wprawimy, ale jeszcze nie wiemy, jakiego koloru - żartował po meczu w rozmowie z reporterem Canal Plus Sport Artur Jędrzejczyk.

- Wydaje mi się, że sędzia sam nie wiedział, co zrobić w tej sytuacji. Jeśli uderza przeciwnika i wybija mu dwa zęby, to dla mnie jest to czerwona kartka. Interpretacja arbitra była dziwna, może odpocznie od prowadzenia naszych meczów - oceniał decyzję Frankowskiego "Jędza".

Augustyniak bez zębów, Legia bez kapitana

Van den Hurk z boiska nie wyleciał, dokonał tego chwilę później Josue. Kapitan Legii pierwszą żółtą kartkę zobaczył za zbyt impulsywne nakłanianie sędziego do pokazania czerwonej kartki za cios łokciem piłkarzowi Górnika, a w 65. minucie próbował nabrać Frankowskiego na faul. "Symulka" Portugalczyka była jednak na tyle nieudolna, że nie było żadnych wątpliwości, że ewidentnie chciał on wymusić przewinienie.

Legii udało się jednak wywieźć z Zabrza komplet punktów. Drużyna ze stolicy wygrała 1:0, a jedynego gola meczu strzelił w 38. minucie Tomas Pekhart.