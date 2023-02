Lech wypisał się z walki o mistrzostwo. Pierwsza wygrana Miedzi

19.03 | Sobotni mecz piłkarzy Lecha z Jagiellonią Białystok (3:0) był też jednocześnie okazją do świętowania stulecia poznańskiego klubu. W przerwie spotkania ogłoszono "Złotą XI 100-lecia Lecha" wybraną przez kibiców. Mecz obejrzało 40 tysięcy widzów.

Raków załatwił Górnik zabójczą kontrą Raków Częstochowa... czytaj dalej » Po dwóch porażkach z rzędu na własnym stadionie Zagłębie niespodziewanie pokonało na wyjeździe Lecha 2:1 i wydostało się ze strefy spadkowej. Kluczem do zwycięstwa okazały się zabójcze kontry, a lechici po raz kolejny w tym sezonie zagrali nieskutecznie. Kolejorz szansę na obronę tytułu ma iluzoryczne, bowiem do lidera Rakowa Częstochowa traci już 13 punktów.

Lech już w czwartek zagra rewanżowe spotkanie barażowe o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji i trener John van den Brom wystawił dość mocno eksperymentalną "11". Na ławce zostali m.in. Michał Skóraś, Bartosz Salamon, Joel Pereira, Mikael Ishak, a z powodu kartek pauzowali Jesper Karlstroem i Radosław Murawski.

Niewykorzystane okazje Lecha

W 22. minucie Sokratis Dioudis instynktownie obronił z bliska strzał Velde, a kilkanaście sekund później lubinianie objęli prowadzenie. Po wzorowo rozegranej kontrze Dawid Kurminowski technicznym uderzeniem z linii pola karnego nie dał szans Filipowi Bednarkowi. Co ciekawe Kurminowski przeszedł niemal wszystkie szczeble młodzieżowej piłki w Lechu, ale nie dane było mu wystąpić w pierwszym zespole i w 2018 roku wyjechał na Słowację.

Kolejorz przeważał, atakował, ale kolejnego gola zdobyli podopieczni Waldemara Fornalika. I podobnie jak 12 minut wcześniej, uczynili to po klasycznej kontrze i znakomitym wykończeniu przez Łukasza Łakomego.

Gospodarze nadal razili niedokładnością podań na przedpolu bramki Zagłębia, ale tuż przed końcem pierwszej połowy wrócili do gry. Po akcji Sousy, Artur Sobiech dołożył nogę i zdobył pierwszego gola w ekstraklasie dla poznańskiego zespołu. Do Lecha trafił latem 2021 roku.

Van den Brom posyłał na boisko kolejnych świeżych zawodników, m.in. Mikaela Ishaka. Snajper Lecha w końcówce pokonał Dioudisa, ale sędzia Łukasz Kuźma gola nie uznał. Jego zdaniem Szwed przyjmując piłkę pomógł sobie ręką, choć Ishak długo nie mógł pogodzić się z tą decyzją. Już w doliczonym czasie gry Lech miał jeszcze lepszą okazję do wyrównania. W zamieszaniu podbramkowym Filip Szymczak w sobie tylko znany sposób spudłował z kilku metrów.

Źródło: Newspix Lech Poznań stracił punkty z Zagłębiem Lubin

Miedź z pierwszą wygraną

Obrońcy Miedzi popełniali sporo błędów, a po jednym z nich w polu karnym w idealnej sytuacji znalazł się Kristian Vallo. Strzał Słowaka zdołał na poprzeczkę zbić Nemanja Mijuskovic, ale dobitka Kolara była już skuteczna.

Gol nie zmienił obrazu gry. Wisła nie zamierzała się cofać, nadal starała się atakować i nadal była groźniejsza.

Kiedy wydawało się, że przed przerwą już nic się nie wydarzy, fatalny błąd popełnił Krzysztof Kamiński. Bramkarz gości najpierw po dośrodkowaniu wypuścił piłkę z rąk, a próbując ratować sytuację, powalił Kamila Drygasa. Sędzia wskazał bez wahania na jedenasty metr. Do piłki podszedł Angelo Henriquez i Kamiński odbił jego strzał, ale arbiter nakazał powtórkę rzutu karnego, bo bramkarz Wisły za daleko wyszedł do przodu przy strzale rywala. W powtórce Chilijczyk uderzył inaczej i do przerwy był remis.

Gospodarze naciskali i w końcu udokumentowali swoją przewagę drugim golem. Po rzucie rożnym piłka trafiła na głowę Mijuskovica a ten z bliska trafił do siatki. Katastrofalny błąd popełnili w tej sytuacji zawodnicy Wisły, którzy zupełnie odpuścili krycie rosłego obrońcy Miedzi.

Gol zmienił obraz meczu. Teraz Wisła uzyskała przewagę, a gospodarze cofnięci na własną połowę kontratakowali. Znacznie groźniejsze były akcje tych drugich, ale brakowało im skutecznego wykończenia.

Wiśle nie udało się już odwrócić losów meczu i poniosła trzecią porażkę w rundzie wiosennej.