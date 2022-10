Debiutant zatrzymał Legię w hicie kolejki

Na papierze starcie Legii z Pogonią zapowiadało się rewelacyjnie. W przeszłości zdarzało się jednak, że te najbardziej wyczekiwane spotkania później mocno rozczarowywały. Na szczęście nie tym razem. W Warszawie kibice nie mogli narzekać na nudę.

Mecz z Portowcami był niezwykle ważny dla Kosty Runjaicia. To przecież z klubu ze Szczecina niemiecki szkoleniowiec przed tym sezonem przeniósł się do Legii.

Tymczasem jego następca w Pogoni, Szwed Jens Gustafsson, zaskoczył wszystkich i tego dnia postawił na bramkarza, który debiutował na szczeblu ekstraklasy. 20-letni Bartosz Klebaniuk, bo o nim mowa, zastąpił Dante Stipicę, który usiadł na ławce rezerwowych.

Od początku Legia narzuciła wysokie tempo. W 13. minucie w słupek trafił Maciej Rosołek, a dobitka Bartosza Kapustki zatrzymała się na udzie Jakuba Bartkowskiego. W kolejnej akcji niecelnie w dogodnej sytuacji główkował Carlitos. Trzy znakomite sytuacje, ale wynik pozostawał bez zmian.

Gospodarze napierali, w piłkę do bramki zdołali skierować... goście. Kacpra Tobiasza pokonał Luka Zahović. Gol nie został jednak uznany, bo Słoweniec był na spalonym.

W 37. minucie kapitalną paradą po strzale Rosołka popisał się Klebaniuk.

Emocje tuż przed przerwą

I gdy wydawało się, że na pierwszą połowę obie drużyny zejdą przy bezbramkowym wyniku, na 1:0 dla Legii trafił Filip Mladenović. Serb skutecznie wykończył szybką kontrę, a asystę zaliczył Josue.

Nie był to jednak koniec emocji w pierwszej połowie. Chwilę po objęciu prowadzenia Mariusz Malec kopnął w łydkę Rosołka. Po sprawdzeniu sytuacji na monitorze sędzia podyktował jedenastkę dla Legii.

Do piłki podszedł Josue. Portugalczyk, który ostatnio był mocno krytykowany za swoje zachowanie w meczach ekstraklasy, tym razem postąpił tak, jak na kapitana przystało. Oddał możliwość wykonywania rzutu karnego Carlitosowi, który od 7. kolejki nie potrafi zdobyć bramki.

Na przełamanie Hiszpan musi jeszcze poczekać. Przegrał on pojedynek z Klebaniukiem. 20-latek obronił strzał napastnika Legii i powoli wyrastał na bohatera Pogoni.

Źródło: Newspix Bartosz Klebaniuk obronił rzut karny Carlitosa

Mobilizacja Pogoni

O ile pierwsza połowa należała zdecydowanie do gospodarzy, tak po przerwie do odważniejszych ataków w końcu ruszyli piłkarze ze Szczecina. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo już w 51. minucie strzałem głową do wyrównania doprowadził Bartkowski.

Do końca oba zespoły grały na wysokich obrotach. Akcja przenosiła się z jednego pola karnego pod drugie. Śmiało można ocenić, że mecz w Warszawie był świetną reklamą dla PKO BP Ekstraklasy.

Ostatecznie Legia zremisowała z Pogonią w Warszawie 1:1. Piłkarze Runjaicia zajmują czwarte miejsce w tabeli. Portowcy są na piątej pozycji.

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:1 (1:0)

Bramki: Mladenović 44' - Bartkowski 51'

Żółte kartki: Jędrzejczyk, Nawrocki - Biczachczjan, Leo Borges, Łęgowski, Kurzawa.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 21 784.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Lindsay Rose, Artur Jędrzejczyk, Maik Nawrocki - Paweł Wszołek (81. Makana Baku), Bartosz Kapustka (81. Rafał Augustyniak), Bartosz Slisz, Josue, Filip Mladenovic - Carlitos (62. Ernest Muci), Maciej Rosołek (72. Blaz Kramer).

Pogoń Szczecin: Bartosz Klebaniuk - Jakub Bartkowski, Benedikt Zech, Mariusz Malec, Leo Borges (86. Luis Mata) - Jean Carlos Silva (46. Michał Kucharczyk), Sebastian Kowalczyk (46. Rafał Kurzawa), Damian Dąbrowski (62. Mateusz Łęgowski), Wahan Biczachczjan (73. Marcel Wędrychowski), Kamil Grosicki - Luka Zahović.

Pozostałe sobotnie mecze:

Stal Mielec - Wisła Płock 1:1

Raków Częstochowa - Korona Kielce od 20:00