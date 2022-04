Pogoń odwróciła losy meczu w Białymstoku i przegoniła Raków

Zobacz co wydarzyło się podczas spotkania Lecha Poznań z Legią Warszawa.

Zobacz co wydarzyło się podczas meczu Legia Warszawa – Pogoń Szczecin.

Pogoń po wpadce w poprzedniej kolejce z Wisłą Płock (przegrana u siebie 1:2) chciała wrócić na zwycięski szlak na boisku w Białymstoku. Wcześniej mecz wygrał Raków Częstochowa (3:0 na wyjeździe z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza), rywal Portowców w walce o mistrzostwo Polski. Drużyna Kosty Runjaicia potrzebowała więc zwycięstwa.

Pogoń Pogoni

Tymczasem to Jagiellonia w 25. minucie sobotniego meczu objęła prowadzenie. Płaskim strzałem Dante Stipicę pokonał Diego Carioca. Był to drugi gol Brazylijczyka w Ekstraklasie. Premierową bramkę zdobył w poprzedniej kolejce w meczu przeciwko Radomiakowi Radom (2:2).

Raków zrobił krok do mistrzostwa, Bruk-Bet do spadku Walczący o... czytaj dalej » Do wyrównania dążyli goście, którym w tym momencie Raków odskakiwał w tabeli na trzy punkty. Portowcom udała się ta sztuka jeszcze w pierwszej połowie. Na 1:1 trafił znajdujący się ostatnio w wybornej formie Kamil Grosicki.

Piłkarzom Pogoni wciąż było jednak mało. Znali wynik zespołu z Częstochowy i musieli grać o pełną pulę. W 73. minucie fani Portowców znów mieli powody do radości. W sporym zamieszaniu pod bramką Jagiellonii przytomnie zachował się Kamil Drygas i dał szczecińskiej drużynie prowadzenie.

Łeb w łeb

Do ostatniego gwizdka sędziego wynik nie uległ już zmianie. Piłkarze Pogoni wyszarpali zwycięstwo i po 29 kolejkach mają tyle samo punktów (59) co Raków, ale są na pierwszym miejscu dzięki lepszemu bilansowi goli.

Do tej dwójki może w sobotę jeszcze doskoczyć Lech Poznań, który o 20:00 na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Płock. Jeśli goście wygrają, to oni znów będą liderem ekstraklasy.

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 1:2 (1:1)

Bramki: Carioca 25' - Grosicki 34', Drygas 73'