Legia pokonała kryzys i Raków. Jednostronny hit w Warszawie

Starcie drugiej siły polskiej ekstraklasy z trzecią powinno rozgrzewać, ale gdyby na Łazienkowską dotarła publiczność, zamarzłaby na kość. Rozgrywane w mroźnych warunkach spotkanie - w Warszawie w sobotę wieczorem temperatura sięgała -10 stopni Celsjusza - wyglądało tak, jakby piłkarze chcieli jak najszybciej mieć je z głowy.

Z drugiej strony zawodnicy obu zespołów nie spieszyli się do huraganowych ataków. Strzały Rakowa na bramkę warszawian można było policzyć na palcach jednej ręki, a częstochowski zespół miał przecież zaatakować pozycję wicelidera tabeli. Z dużej chmury mały deszcz. Atak był tylko teoretyczny. Praktycznie od początku do końca dominowała, i to zdecydowanie, wyżej notowana Legia, która miała za sobą dwie ligowe porażki, obie z beniaminkami. Sporo było nerwów, ale dogodnych sytuacji jak na lekarstwo.

Legii trzeba jednak oddać skuteczność w ich wykorzystywaniu. Na 1:0 w 29. minucie strzelił Luquinhas, który urwał się z obrońcom i pewnym strzałem z bliska pokonał Dominika Holca, wykorzystując płaskie podanie Pawła Wszołka.

Raków, który w razie zwycięstwa zamieniał się z Legią miejscami w tabeli, pomysł na grę zostawił w Częstochowie.

Pekhart poczekał na 14. gola

Na pół godziny przed końcem z częstochowian ostatecznie uszło powietrze. W 61. minucie Fran Tudor przewrócił w polu karnym Filipa Mladenovicia i sędzia podyktował rzut karny. Trochę trwało nim Tomas Pekhart zamienił go na bramkę, ponieważ sędzia jeszcze wideoweryfikował sytuację pod kątem ewentualnego wcześniejszego kontaktu Tudora z piłką. Ostatecznie takiego się nie dopatrzył, a Pekhert po kilku minutach pewnym strzałem zdobył 14. bramkę w sezonie.

Dzięki równie pewnemu zwycięstwo legioniści umocnili się na drugim miejscu w tabeli. Przewagę nad trzecim Rakowem powiększyli do czterech punktów. Liderem pozostaje Pogoń Szczecin, która wcześniej w sobotę odniosła szóste zwycięstwo z rzędu, ogrywając skromnie Cracovię 1:0.

Dokończenie 16. kolejki w niedzielę i poniedziałek. Pierwszą "wiosenną" serię gier zamknie spotkanie Stali Mielec z Wisłą Płock.

Wynik 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy:

Legia Warszawa - Raków Częstochowa 2:0

Bramki: Luquinhas (29.), Pekhart (62.)