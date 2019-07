Cracovia znów remisuje. Po Lidze Europy przyszła pora na ekstraklasę

ŁKS przywitał się z elitą. Od razu zatrzymał faworyta Wielkie święto w... czytaj dalej » W czwartek Cracovia pożegnała się z eliminacjami do Ligi Europy. Po dogrywce zespół z Krakowa zremisował z DAC Dunajska Streda 2:2. Wynik ten, po remisie 1:1 w pierwszym starciu, dał awans do dalszej fazy drużynie ze Słowacji.

W porównaniu z tym spotkaniem trener Michał Probierz na ligowe starcie z Zagłębiem dokonał wielu zmian. Miejsce w jedenastce zachowali jedynie: Cornel Rapa, Bojan Cecarić, Janusz Gol, Pelle van Amersfoort i Rafael Lopes.

Dobry początek Zagłębia

Mecz w Lubinie doskonale rozpoczęli gospodarze. Już w 5. minucie stojącego w bramce Pasów Lukasa Hrosso zaskoczył Damian Bohar. Asystę zaliczył Patryk Tuszyński. W poprzednim sezonie obaj strzelili po 10 goli w ekstraklasie.

Zespół Probierza jeszcze w pierwszej połowie doprowadził do wyrównania. Znakomitym prostopadłym podaniem popisał się ściągnięty przed sezonem z Heerenveen Van Amersfoot, a spokojnym strzałem Konrada Forenca pokonał inny nowy nabytek Cracovii Rafael Lopes. Nie był to jednak jego pierwszy gol w barwach Pasów. Portugalczyk sprowadzony z Boavisty otworzył wynik spotkania we wspomnianym rewanżu z DAC Dunajska Streda.

Zagłębie Lubin - Cracovia 1:1 (1:1)

Bramki: Bohar 5 - Rafael Lopes 23

Zagłębie: Konrad Forenc - Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko, Sasa Balic - Alan Czerwiński (80. Bartłomiej Pawłowski), Łukasz Poręba (80. Dawid Pakulski), Jakub Tosik, Filip Starzyński, Damjan Bohar (86. Patryk Szysz) - Patryk Tuszyński.



Cracovia: Lukas Hrosso - Cornel Rapa, Niko Datkovic, Ołeksij Dytiatjew, Kamil Pestka (75. Diego Ferraresso) - Bojan Cecaric (46. Sergiu Hanca), Janusz Gol (63. Sylwester Lusiusz), Milan Dimun, Pelle van Amersfoort, Mateusz Wdowiak - Rafael Lopes.