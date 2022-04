Media: Bayern chce kolejnego Polaka

04.08 | Transfer reprezentanta Polski jest już przesądzony. Na nieoficjalnym serwisie Napoli można obejrzeć obrazki, na których Piotr Zieliński ustawia się do zdjęć z szalikiem swojego nowego klubu.

- Skupiam się na tym, by jak najlepiej przygotować się do mundialu pod względem fizycznym i mentalnym - powiedział Piotr Zieliński na konferencji prasowej w Arłamowie.

Na pewno czekają nas ciężkie mecze, ale musimy być na to przygotowani. Od początku musimy narzucać własny styl gry - powiedział po wygranym spotkaniu z Łotyszami 2:0 Piotr Zieliński.

Zieliński trafił do Napoli w 2016 roku i rozegrał tam już ponad 200 meczów. Wcześniej we Włoszech grał w Udinese oraz w Empoli. Doświadczony pomocnik zbudował sobie markę w Italii, ale ostatnio nie miał najlepszych notowań.

Piotr Zieliński w Bayernie?

Prezes Barcelony zapytany o transfer Lewandowskiego. Odpowiedź daje do myślenia Nie ma dnia bez... czytaj dalej » Kontrakt Zielińskiego z Napoli wygasa w lecie 2024 roku. Podobno włoski klub byłby skłonny wcześniej sprzedać polskiego piłkarza. Pojawiają się już nawet pierwsi chętni na taki transfer.

"Zieliński właśnie znalazł się na celowniku Bayernu Monachium" - poinformował włoski dziennik "La Repubblica".

Według gazety mistrzowie Niemiec skontaktowali się już z neapolitańczykami, żeby wysondować, jakie są warunki ewentualnego odejścia Zielińskiego.

Portal transfermarkt wycenia obecną wartość 27-letniego reprezentanta Polski na 50 milionów euro.

Gdyby taki transfer doszedł do skutku, to w Bayernie Zieliński spotkałby się z Robertem Lewandowskim. Oczywiście jeśli ten nie odejdzie wcześniej z Bawarii do Barcelony, o czym też jest bardzo głośno w ostatnim czasie.