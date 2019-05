"Jak on to zmieścił, jak on to zrobił". Niesamowity gol Zielińskiego

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Była 16. minuta, kiedy polski pomocnik huknął z dystansu. Trafił idealnie, w samo okienko. - Jak on to zmieścił, jak on to zrobił?! - zachwycał się komentator Eleven Sports.

Bramkarz gości Samir Handnović choć zareagował, nie zdołał sięgnąć piłki. Napoli objęło wtedy prowadzenie. Po przerwie ekipa Carlo Ancelottiego dołożyła kolejne trzy bramki. Inter stać było tylko na honorowe trafienie przed końcem Mauro Icardiego. Zieliński huknął jak z armaty. Napoli ograło Inter Napoli Piotra... czytaj dalej »

Szósty ligowy gol

Zieliński, który w niedzielny wieczór rozegrał cały mecz, wbił szóstego gola w lidze włoskiej. Łącznie, licząc wszystkie rozgrywki, uzbierał ich siedem.

Drugi z reprezentantów Polski Arkadiusz Milik grał przeciwko mediolańczykom do 76. minuty.



Napoli wcześniej zapewniło sobie wicemistrzostwo kraju. Tytuł - po raz ósmy z rzędu - wywalczyli piłkarze Juventusu.



Za tydzień zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu Serie A. Rywalem neapolitańczyków będzie Bologna, czyli zespół w którym broni Łukasz Skorupski.

37. kolejka Serie A:

sobota

Sassuolo - AS Roma 0:0

Genoa - Cagliari 1:1

Udinese - Spal 3:2

niedziela

Chievo - Sampdoria 0:0

Parma - Fiorentina 1:0

Empoli - Torino 4:1

AC Milan - Frosinone 2:0

Napoli - Inter 4:1

Juventus - Atalanta 1:1

poniedziałek

Lazio - Bologna