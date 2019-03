Zieliński po zwycięstwie: prowadziliśmy grę, byliśmy lepsi

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Jerzy Brzęczek: to co miało miejsce kiedyś nie będzie miało...

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Biało-Czerwoni od zwycięstwa 1:0 rozpoczęli eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

- Byliśmy tą drużyną, która prowadziła grę. Zaprezentowaliśmy się lepiej i zasłużenie odnieśliśmy zwycięstwo. Nie patrzyliśmy na rywali przed meczem. Skupialiśmy się na tym, co my musieliśmy zrobić. Myślę, że wyglądało to dobrze. Było kilka fajnych akcji. Najważniejsze, że strzeliliśmy jedną bramkę więcej od przeciwników. My mamy trzy punkty, a oni zero – cieszył się Zieliński.

"Wiedzą, że jesteśmy dobrą ekipą"

To bardzo ważne zwycięstwo, bo z silnym rywalem i to jeszcze na jego terenie.

- Oczywiście to jest dobry start, ale zdajemy sobie sprawę, że przed nami w tych eliminacjach jeszcze bardzo dużo meczów. W każdym kolejnym musimy dawać z siebie maksa i grać na pełnej koncentracji. Chcemy zbierać jak najwięcej punktów, aby oczywiście awansować na Euro - przyznał polski pomocnik.

Zieliński spodziewa się trudnych przetarć w kolejnych meczach wyjazdowych.

- W grupie są też inne zespoły, które potrafią grać w piłkę. Mam na myśli Izrael, Słowenię czy Macedonię. Gdziekolwiek pojedziemy, to drużyny będą się pod nas ustawiać, bo wiedzą, że jesteśmy dobrą ekipą. Na pewno na wyjazdach będzie się nam grało trudno. Z drugiej jednak strony jesteśmy silni i pokazaliśmy to w czwartek - stwierdził.

Z Austrią zagrał nie za napastnikami jak do tej pory, a z lewej strony boiska, czyli na pozycji, na której występuje w Napoli. Kwadrans po przerwie zszedł z boiska.



- Bardzo dobrze czułem się na lewej pomocy. Zszedłem, bo zostałem sfaulowany i dość pechowo upadłem na plecy. Na szczęście to chyba nic poważnego. Stłuczenie. Na początku bałem się, że coś mi przeskoczyło, ale jest w porządku - uspokajał Zieliński.

W niedzielę o godz. 20.45 drugie spotkanie kwalifikacji do Euro 2020. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Łotwę.

Austria - Polska 0:1 (0:0)

Krzysztof Piątek (69.)

Austria: Heinz Lindner – Stefan Lainer, Martin Hinteregger, Aleksandar Dragovic, Maximilian Woeber – Valentino Lazaro (81. Marc Janko), Florian Grillitsch (84. Karim Onisiwo), Marcel Sabitzer, Julian Baumgartlinger, David Alaba - Marko Arnautović.

Polska: Wojciech Szczęsny – Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński – Kamil Grosicki (90. Michał Pazdan), Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński (59. Krzysztof Piątek) - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik (46. Przemysław Frankowski).

Pierwsza kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Czwartek, 21 marca Austria - Polska 0:1 Izrael - Słowenia 1:1 Macedonia Północna - Łotwa 3:1

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Macedonia Północna

1 3 3-1 2. Polska

1 3

1-0 3. Izrael 1 1 1-1 4. Słowenia 1 1 1-1 5. Austria 1 0 0-1 6. Łotwa

1 0 1-3