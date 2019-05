Kapitalny gol prezentem na urodziny. "Znalazłem miejsce, pomyślałem, że spróbuję"

Video: ELEVEN SPORTS

Gol Piątka z Empoli

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

