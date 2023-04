Zieliński chwalony mimo porażki. "Był praktycznie wszędzie"

Jedynego gola na San Siro strzelił w środowy wieczór w 40. minucie Ismael Bennacer. W zespole z Neapolu widać było brak kontuzjowanego Victora Osimhena. Gra bez typowej "dziewiątki" miała taki efekt, jakiego można się było spodziewać - Napoli długo utrzymywało się przy piłce i umiejętnie rozgrywało ją na połowie rywala, ale większego zagrożenia nie sprawiało.

Zieliński grał do 81. minuty. Próbkę swoich umiejętności pokazał w 12., gdy oddał kąśliwy strzał z dystansu. Piłkę odbił jednak bramkarz Milanu Mike Maignan. W 38. minucie Polak został ukarany żółtą kartką za faul na Rade Kruniciu.

"Był praktycznie wszędzie. Uderzał na bramkę, presował, wracał, pomagał. Ale nawet jemu nie udało się przebić przez mur przeciwnika" - napisał o grze Zielińskiego portal tuttomercato.web, który ocenił go na "szóstkę".

Nieco lepszą ocenę - 6,5 - pomocnik reprezentacji Polski otrzymał od dziennikarzy "La Gazzetta dello Sport", telewizji Sky Sports oraz serwisu Calciomercato.

"Był aktywny na całym boisku, angażował się w obronie, ale często stawał się również drugim napastnikiem, mając świadomość, że brakuje jakości w ofensywie" - napisał popularny włoski dziennik.

"Kilka prób z dystansu, kilka przechwytów i niezła dynamika. Grał dobrze w pierwszej połowie, w drugiej pokazał odpowiednią geometrię oraz jakość w pojedynkach" - czytamy w adnotacji Calciomercato przy nazwisku 28-latka, który notabene wykonał najwięcej kluczowych podań w tej edycji.



No player has made more key passes in the Champions League this season than Piotr Zielinski (22)#UCLpic.twitter.com/ozAX6PrGAc — WhoScored.com (@WhoScored) April 12, 2023





"Gasł w kulminacyjnym momencie"

Gorzej, bo na 5,5 ocenił go dziennik "Corriere della Sera". "Miał momenty błysku, ale gasł w kulminacyjnym momencie" - napisano.

Podobnie jego grę widzieli dziennikarze "Tuttosport". "Z całej trójki pomocników Napoli był najmniej żwawy i precyzyjny" - czytamy.

Źródło: Getty Images Zieliński miał szansę strzelić gola Milanowi

Wyniki ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:



wtorek

Benfica Lizbona - Inter Mediolan 0:2 (0:0)

Manchester City - Bayern Monachium 3:0 (1:0)

środa

Real Madryt - Chelsea 2:0 (1:0)

AC Milan - Napoli 1:0 (1:0)



rewanże - 18-19 kwietnia