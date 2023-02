Waży się przyszłość Zielińskiego w Napoli. Zainteresowanie z Premier League

Byłaby to ogromna zmiana dla Zielińskiego, który całą profesjonalną karierę spędził dotychczas na Półwyspie Apenińskim. Jeszcze jako nastolatek trafił do Udinese Calcio, następnie rozwinął skrzydła w Empoli, a w 2016 roku zaczął grać o najwyższe cele z SSC Napoli. W barwach tej ostatniej drużyny zaliczył już 311 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając 46 goli.

Angielskie kluby obserwują sytuację

Kolejna kontuzja Drągowskiego. Juventus wypunktował rywala Pech nie opuszcza... czytaj dalej » Polski pomocnik w trwającym sezonie nie opuścił jeszcze żadnego spotkania swojego zespołu, choć rzadko przebywał na boisku od pierwszego do ostatniego gwizdka.

Konkurencja w linii pomocy zdecydowanego lidera włoskiej ekstraklasy jest niezwykle silna. Trener Luciano Spalletti w środku pola ma do dyspozycji między innymi takich graczy jak: Stanislav Lobotka, Andre Zambo Anguissa, Eljif Elmas czy Tanguy Ndombele. Z kolei pierwszoplanowe role w ofensywie odgrywają największe gwiazdy zespołu, czyli Victor Osimhen i Chwicza Kwaracchelia.

Zieliński przez lata wyrobił sobie bardzo solidną markę w Neapolu, ale jego obecny kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca 2024 roku. Jak donosi Schira, Napoli nie zamierza ryzykować straty reprezentanta Polski za darmo. Jego przyszłość jest uzależniona od wyniku negocjacji kontraktowych.

"Może odejść latem, jeśli obie strony nie osiągną porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Kilka angielskich klubów pytało już o polskiego zawodnika" - przekazał włoski ekspert w mediach społecznościowych.



Piotr #Zielinski’s contract extension with #Napoli is currently in stand-by. His contract expires in June 2024 and he could leave in summer, if they don’t reach an agreement for the renewal. Some english clubs have already asked info for the polish player. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 20, 2023





W przypadku braku porozumienia Napoli będzie miało szansę zarobić na nim największe pieniądze w letnim oknie transferowym. Kolejnej zimy, na pół roku przed wygaśnięciem kontraktu, oferty z pewnością nie będą już tak atrakcyjne. Zieliński przez fachowy portal Transfermarkt wyceniany jest obecnie na 40 milionów euro.

Napoli w trwającym sezonie pewnie zmierza po swoje pierwsze mistrzostwo Włoch od 1990 roku. Wygrało aż 20 z 23 ligowych meczów i ma 15 punktów przewagi nad drugim w tabeli Interem.