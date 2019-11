Zieliński kolejną ofiarą buntu w Napoli. Złodzieje włamali się do auta jego żony

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Gwizdy pod Wezuwiuszem. Napoli znów zawiodło Nic nie zmieniło... czytaj dalej » Jak podaje włoski dziennik "La Repubblica", w niedzielę rano żona Zielińskiego wybrała się na plażę Varcaturo. Gdy postanowiła wrócić do domu, zauważyła, że ktoś wybił szybę w jej samochodzie. Z auta skradziono radio i nawigację. 27-latka zadzwoniła po swojego męża, a ten błyskawicznie pojawił się na miejscu zdarzenia i zawiadomił policję.

Kolejny incydent

To już kolejny taki incydent z udziałem piłkarza Napoli w ostatnim czasie. Kilka dni temu bandyci włamali się do mieszkania Allana. Na samej kradzieży drogocennych przedmiotów się jednak nie skończyło. Przy okazji dokonali licznych zniszczeń, nie oszczędzając nawet pokoju dzieci Brazylijczyka.

Włoskie media sugerują, że ostatnie wydarzenia nie są działem przypadku. Być może ma to związek z konfliktem piłkarzy z prezydentem Napoli Aurelio De Laurentiisem. Po rozczarowującym remisie 1:1 z Red Bull Salzburg w Lidze Mistrzów chciał on karnie skoszarować zawodników na zgrupowaniu przed ligowym meczem z Genoą. Ci nie zamierzali jednak go słuchać i rozjechali się do domów. Sobotnie spotkanie zakończyło się rozczarowującym remisem 0:0.



Piłkarze mają dość

W Neapolu coraz częściej mówi się o letniej przebudowie klubu. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że większość czołowych piłkarzy - w tym Zieliński - wyraziło chęć odejścia z ekipy wicemistrza Włoch.

Po sobotnim remisie przed własną publicznością Napoli zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli włoskiej ekstraklasy, ze stratą aż 13 punktów do prowadzącego Juventusu.