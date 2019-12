Nagły zwrot akcji w sprawie kontraktu Zielińskiego. Polak bliski porozumienia z Napoli

Obecny kontrakt Zielińskiego obowiązuje tylko do końca przyszłego sezonu. W bieżących rozgrywkach Polak opuścił zaledwie jeden mecz drużyny spod Wezuwiusza.

Negocjacje w sprawie nowej umowy dla 25-letniego pomocnika toczą się od wielu miesięcy. Jeszcze w listopadzie wszystko wskazywało na to, że zakończą się jednak fiaskiem. Rozmowy utrudnił konflikt zawodników z prezesem Aurelio De Laurentiisem.

Dodatkowo sytuację zaognił nieprzyjemny incydent z udziałem żony Zielińskiego, Laury Słowiak, która padła ofiarą przestępców. Złodzieje wybili szybę w jej aucie i skradli kilka cennych przedmiotów.

Po tych wydarzeniach dziennik "La Repubblica" informował nawet, że Polak przekazał swojemu agentowi, by wstrzymał negocjacje z klubem w kwestii przedłużenia kontraktu.

Koniec spekulacji

Wygląda jednak na to, że sytuacja w klubie zaczyna się stabilizować, a reprezentant Biało-Czerwonych zamierza kontynuować karierę w drużynie ze Stadio San Paolo. Według informacji przekazanych przez Sky Sports Italia porozumienie może zostać osiągnięte w ciągu kilku najbliższych dni.

"Piotr Zieliński jest gotowy związać się na kolejne pięć lat z Napoli" - przekonują włoskie media.



#Calciomercato#Napoli, vicino l'accordo con #Zielinski fino al 2024: i dettaglihttps://t.co/yfQ18dpUeg — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 19 grudnia 2019





Oznacza to koniec spekulacji na temat przyszłości 25-latka. W ostatnich dniach był on łączony z przenosinami do Premier League. Wszystko za sprawą Carlo Ancelottiego, zwolnionego niedawno z posady szkoleniowca neapolitańskiego klubu. Włoski trener jest o krok od podjęcia pracy w Evertonie i zdaniem dziennikarzy z Półwyspu Apenińskiego liczył na transfer polskiego pomocnika do zespołu z Liverpoolu.