Trzęsienie ziemi w klubie ekstraklasy. Stokowiec zwolniony z Zagłębia

Powodem rozstania się Stokowca z Zagłębiem są słabe wyniki zespołu. Drużyna z Lubina przegrała w lidze cztery mecze z rzędu i do tego odpadła z Pucharu Polski po porażce z drugoligowym Motorem Lublin. Wszystkie te spotkania Miedziowi przegrali, nie strzelając nawet jednego gola. W ligowej tabeli spadli na 14. miejsce i mają tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.



Zagłębie Lubin S.A. informuje, iż Piotr Stokowiec przestał pełnić funkcję trenera I zespołu. Do końca rundy obowiązki szkoleniowca przejmie Paweł Karmelita.



Trenerze, dziękujemy za pracę na rzecz naszego Klubu i życzymy powodzenia!



Jest faworyt do zastąpienia Stokowca

Puchar Polski: wyniki meczów 1/8 finału Puchar Polski... czytaj dalej » Stokowiec trafił do Zagłębia w grudniu 2021 roku i w sumie poprowadził zespół w 33 meczach. Było to drugie podejście szkoleniowca do zespołu z Lubina, bo pracował tam już w latach 2014-17.

Wówczas najpierw spadł z ekstraklasy, ale po roku wrócił i z marszu zajął trzecie miejsce na koniec sezonu.

W ostatnim jesiennym spotkaniu z Rakowem Częstochowa Zagłębie poprowadzi trener Karmelita. Jest to rozwiązanie tymczasowe i zimą lubinian przejmie inny szkoleniowiec.

W kuluarach coraz głośniej mówi się o możliwym następcy Stokowca. Mocnym kandydatem jest były selekcjoner polskiej reprezentacji, który ostatnio pracował w Piaście Gliwice, czyli Waldemar Fornalik.