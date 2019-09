Piorun uderzył w boisko. Dwóch piłkarzy w szpitalu

Spotkanie między Wolmer's Boys 'School a Jamaica College rozegrano w poniedziałek we wschodniej części stolicy.

Była 84. minuta, kiedy w murawę w okolicy jednej z bramek uderzył piorun. Wskutek porażenia na trawę, trzymając się za głowy, upadło czterech zawodników. Najbardziej ucierpieli Terrence Francis i Dwayne Allen z Jamaica College, którzy momentalnie trafili do pobliskiego szpitala West Indies. Pierwszy z nich był nieprzytomny. Mecz nie został dokończony.



UPDATE: Schoolboy football organiser @ISSASportsJA is reporting that the two Jamaica College boys struck by lightning have been admitted to hospital. The second complained of chest pains. ISSA says tests were done and an ECG showed irregularities. Player being held overnight. pic.twitter.com/EczBu4TMys — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) September 17, 2019









"Narzekają na bóle oczu"

Mimo że od tamtych wydarzeń minęło kilkadziesiąt godzin, wciąż nie podano oficjalnych informacji o stanie zdrowia rannych sportowców.

Dziennikarze jamajskiej gazety "Jamaica Gleaner" dotarli do komentarza sztabu medycznego, który jako pierwszy udzielał pomocy poszkodowanym. Jak mieli stwierdzić lekarze, "piłkarze nie doznali poważnych obrażeń, ale narzekają na bóle oczu".

"Jamaica Observer" zdołał z kolei porozmawiać z trenerem Jamaica College Davionem Fergusonem, który poinformował, że jeden z poszkodowanych zawodników narzekał na ból w klatce piersiowej i został poddany badaniu EKG. To miało wykazać nieprawidłowości.