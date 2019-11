Współtwórca niespodziewanego sukcesu Korei nie żyje. Od lat walczył z nowotworem

Chapecoense trzy lata po katastrofie lotniczej opuszcza ekstraklasę - Odbudujemy się,... czytaj dalej » Verbeek z reprezentacją Australii awansował do mistrzostw świata w 2010 roku, ale największy sukces odniósł osiem lat wcześniej. Był asystentem rodaka Guusa Hiddinka, razem doprowadzili drużynę narodową Korei Południowej do półfinału mundialu.



Później Verbeek był samodzielnym szkoleniowcem południowokoreańskiej kadry, z którą wywalczył brąz Pucharu Azji (2006-2007), jeszcze zanim objął australijski zespół (2007-2010). Z kolei do lutego 2019 pracował z reprezentacją Omanu.

Założą czarne opaski

Jako trener klubowy pracował m.in. w Feyenoordzie i FC Groningen.



Sparta Rotterdam, której barwy reprezentował jako piłkarz, poinformowała, że w sobotnim meczu ligi holenderskiej jej zawodnicy założą czarne opaski.



Verbeek z nowotworem walczył od czterech lat.