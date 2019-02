Pilot Emiliano Sali nie miał licencji. Opublikowano nowe zdjęcia wraku

We wraku zaginionego nad kanałem La Manche samolotu znaleziono ciało - poinformowała Agencja Badań Wypadków Lotniczych. Maszyną do Walii podróżował argentyński piłkarz Emiliano Sala. Kilka dni wcześniej podpisał kontrakt z brytyjskim klubem z Cardiff. Wcześniej występował we francuskim FC Nantes. Akcję poszukiwania samolotu na wodach kanału La Manche sfinansowali między innymi Leo Messi i Diego Maradona. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Ciało piłkarza wydobyte z wraku na dnie morza Policja... czytaj dalej » 28-letni Sala zginął w drodze z Nantes do Cardiff, gdzie miał dołączyć do nowego klubu. Samolot Piper Malibu zniknął z radarów kilkanaście minut po starcie i - jak się okazało - wpadł do kanału La Manche. Wcześniej 59-letni Ibbotson nie zgłaszał żadnych problemów technicznych. Potwierdzono także, że nie miał wymaganych uprawnień do takiej podróży.

Dwa dni po zaginięciu maszyny policja z wyspy Guernsey poinformowała najbliższych pasażera i pilota, że poszukiwania samolotu zostały zakończone. Później, dzięki funduszom zebranym przez rodzinę zawodnika i fanów w internecie, wznowiono akcję. Wrak został odnaleziony 3 lutego przez prywatną firmę detektywistyczną. Cztery dni później policja brytyjskiego hrabstwa Dorset potwierdziła, że zidentyfikowaną ofiarą katastrofy jest piłkarz. Zwłok pilota nie odnaleziono.

Nowe zdjęcia samolotu

W poniedziałek opublikowano podwodne zdjęcia zniszczonej maszyny. Wiadomo, że samolot rozbił się na trzy części. Kompletnie zniszczone zostały skrzydła, od kadłuba odłączył się silnik, a ogon nie został odnaleziony do dziś.

Źródło: Newspix Emiliano Sala wrak samolotu Piper Malibu Źródło: Newspix Emiliano Sala wrak samolotu Piper Malibu

Opublikowane dokumenty Biura Wypadków Lotniczych dowodzą, że "pilot popełnił cały szereg podstawowych błędów" (za: "Daily Mail"). Nie miał także uprawnień do lotu przy złej pogodzie. Tymczasem to właśnie zimowa burza mogła zamrozić instrumenty pokładowe i przyczynić się do katastrofy. Wiadomo również, że 15 sekund przed katastrofą maszyna spadała z prędkością 145 km/h. Na wysokości 488 metrów pilot próbował ją jeszcze poderwać, ale na niewiele się to zdało.

Argentyńczyk był czołowym napastnikiem ligi francuskiej. W tym sezonie zdobył dla FC Nantes 12 bramek. Był najdroższym piłkarzem Cardiff City, do którego został sprzedany za ok. 15 milionów funtów.