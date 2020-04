Trzy miesiące tułaczki. Piłkarze z Wuhanu wrócili do domów

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Beckham z Oxfordu, Maradona z Buenos Aires i inni. "Brawa dla pracowników służby zdrowia" Świat piłki... czytaj dalej » Trwająca 104 dni tułaczka podopiecznych szkoleniowca Jose Gonzaleza rozpoczęła się w styczniu, gdy wyjechali na zgrupowanie do Kantonu. Stamtąd udali się bezpośrednio do Malagi, gdzie poddano ich kwarantannie. Zostali tam jednak znacznie dłużej niż planowali.

Do Chin zespół wrócił 16 marca. Trafił najpierw do Shenzhen, gdzie został odizolowany od społeczeństwa na trzy tygodnie. Następnie przemieścił się do Foshan na treningi, po czym wrócił do Kantonu, skąd pociągiem w sobotni wieczór dotarł w końcu do Wuhanu.

Gorące powitanie

Według chińskich mediów piłkarzy na stacji powitał prezes klubu Tian Xudong oraz setki kibiców. Przygotowano m.in. kwiaty oraz transparenty z napisami "Wuhan zwycięży" i "Witajcie w domu".

Przed zawodnikami Zall teraz trzydniowa przerwa, po której w środę wznowią treningi. Rozgrywki w Chinach są jednak cały czas wstrzymane i nie ma przesłanek sugerujących, że ruszą w najbliższych tygodniach.

Źródło: Getty Images Kibice witający powracających do domów piłkarzy Wuhan Zall

W grudniu w Wuhanie wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Od początku roku prowadzone były wysiłki, aby spowolnić rozprzestrzenianie choroby COVID-19, jednak rygorystyczne przepisy są ostatnio coraz bardziej rozluźniane.

W całych Chinach zdiagnozowano dotąd ponad 82,7 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło z tego powodu ponad 4,6 tys. ludzi.