Polityka na piłkarskim stadionie. Turcy salutowali Erdoganowi

9.10 | Pod presją wrogo nastawionej opinii publicznej i bojąc się działania dżihadu na swoim terenie, wiele krajów odmawia przyjęcia z powrotem pochodzących z nich zagranicznych bojowników IS, którzy przetrzymywani są przez Kurdów.

Kurdowie zatrzymujący podejrzanych o walkę w szeregach IS

10.10 | Odnosząc się do sytuacji w Syrii, Donald Trump powiedział w środę, że „Kurdowie walczą o swoją ziemię”. - Tak żebyście rozumieli, walczą o swoje tereny - mówił. - Ktoś napisał w bardzo dobrym artykule: oni (Kurdowie-red.) nie pomagali nam w czasie II wojny światowej, w Normandii, podczas innych bitew - tłumaczył prezydent.

Tureckie ministerstwo pokazuje wideo z Syrii: to nasi komandosi

10.10 | Turcja z ofensywą na północny Syrii. Prezydent Erdogan na cel bierze kurdyjskie oddziały milicji, które jeszcze niedawno silnie wspierały koalicję walczącą z dżihadystami z tak zwanego Państwa Islamskiego. Świat jest oburzony, z Waszyngtonu słychać komentarz: "nie daliśmy na to zielonego światła". Ale to odpowiedź na zarzut, że Donald Trump zrobił nagły zwrot w amerykańskiej polityce na Bliskim Wschodzie.

11.10 | Sześć osób, w tym 9-miesięczne dziecko zostało zabitych w czasie ataku rakietowego z terytorium Syrii na przygraniczne tureckie miasta - przekazały w czwartek biura gubernatorów południowych prowincji Turcji, w których miało dość do ataku.

Turecka armia najpierw zbombardowała cele w północnej Syrii, gdzie de facto kontrolę sprawują Kurdowie. Potem wkroczyli żołnierze. Turecka ofensywa przeciwko kurdyjskim bojówkom w północnej Syrii spowodowała, że wiele tysięcy osób uciekło ze swoich domów. Są ranni i doniesienia o ofiarach śmiertelnych. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nic sobie nie robi z międzynarodowej krytyki. Oficjalnie Turcy mają zamiar utworzyć wzdłuż swojej granicy tak zwaną "strefę bezpieczeństwa", wolną od bojówek kurdyjskich, i dokonać tam repatriacji Syryjczyków, którzy uszli do Turcji. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

12.10 | Turcja rozpoczęła w środę operację militarną w północno-wschodniej Syrii wymierzoną w kurdyjskie milicje o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), które Ankara uważa za terrorystów. Są one jednak wspierane przez Zachód i stanowią główny trzon syryjskich sił SDF, które odegrały decydującą rolę w pokonaniu tak zwanego Państwa Islamskiego w Syrii; SDF kontrolują obecnie większość północnych terenów tego kraju.

12.10 | Jak poinformował departament stanu, turecka artyleria ostrzelała cele znajdujące się w pobliży amerykańskiej bazy w północnej Syrii. Władze w Ankarze zaprzeczają tym doniesieniom, ale potwierdziły, że strzelały do Kurdów, którzy znajdowali się około kilometr od amerykańskiego posterunku. Pomimo decyzji o wycofaniu wojsk, w bazach wciąż stacjonują amerykańscy żołnierze. Jak wygląda życie w takiej bazie, to próbowała wczoraj sprawdzić reporterka CNN, Clarissa Ward.

12.10.2019 l Piłkarska reprezentacja Turcji rzutem na taśmę wygrała piątkowy mecz z Albanią (1:0) i zrobiła milowy krok w stronę awansu na Euro 2020, ale wcale nie to przykuło uwagę światowych mediów. Zdecydowanie więcej pisze się o celebracji gola strzelonego w ostatniej minucie, kiedy Turcy zasalutowali prezydentowi Recepowi Erdoganowi, wspierając tym samym ofensywę zbrojną w Syrii.

Męki gospodarzy na stadionie w Stambule trwały równo 90 minut. Właśnie wtedy gola na wagę trzech punktów strzelił Cenk Tosun. Napastnik Evertonu w szale radości przeskoczył przez bandy reklamowe, by za chwilę wrócić na murawę, stanąć wraz z kolegami w szeregu i zasalutować.

Już ponad 140 ofiar

Jeden mecz od historycznego awansu. Wystarczy pokonać Macedonię Droga... czytaj dalej » Symbolika gestu jest oczywista - piłkarze wyrazili nim swoje poparcie dla polityki Erdogana, który 9 października zainicjował ofensywę zbrojną w Syrii. Jak pisał na Twitterze turecki prezydent, "jej celem jest zniszczenie korytarza terroru, który próbuje się uformować wzdłuż południowej granicy i zapewnienie pokoju w regionie".

Ofensywa ruszyła po ogłoszeniu przez prezydenta Donalda Trumpa decyzji o wycofaniu żołnierzy amerykańskich z północnej Syrii. Według danych podanych w sobotę przez Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka operacja pochłonęła już ponad 140 ofiar.

Zachowaniu piłkarzy przygląda się teraz UEFA, która zdecyduje o ewentualnych karach. Te wydają się nieuniknione, ponieważ kilka miesięcy temu 15 tysięcy Euro zapłacili Słowacy za "wysyłanie prowokacyjnych politycznych wiadomości".

Dzięki piątkowemu zwycięstwu Turcy mają na koncie 18 punktów, prowadzą w eliminacyjnej grupie H i są o krok od awansu na przyszłoroczne Euro.

Kibice nie chcą go w klubie

Swoje poparcie dla polityki prowadzonej przez Erdogana wyraził w mediach społecznościowych także piłkarz Sankt Pauli, Cenk Sahin. Taka postawa rozwścieczyła kibiców klubu z Hamburga, którzy domagają się wyrzucenia Turka z drużyny.

"FC St. Pauli pragnie zdystansować się od wpisu i jego treści, albowiem nie są one zgodne z wartościami reprezentowanymi przez klub. Doszło do rozmowy z piłkarzem, podczas której temat został poruszony. Nie będzie żadnych komentarzy do momentu, aż wszystko zostanie wyjaśnione. Nigdy więcej wojen!" - czytamy w oświadczeniu.