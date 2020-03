Zagrali bez przywitania. W Anglii zakaz podawania ręki

Lider Premier League zagra w Madrycie z Atletico pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Liverpoolczycy to obrońcy trofeum.

Rozporządzenie władz ligi związane jest oczywiście z rozprzestrzeniającym się na całym świecie koronawirusem.

Holendrzy się wyłamali

Weekendowe granie rozpoczęło się w sobotę na Anfield Road, gdzie Liverpool podejmował Bournemouth. Początkowo wszystko wyglądało zupełnie normalnie - było ustawienie się w szeregu i pamiątkowe zdjęcie obu ekip.

Źródło: Getty Images Przed meczem Liverpoolu z Bournemouth uścisków dłoni nie było

Później następuje zwykle przywitanie piłkarzy i sędziów. Ono również było, ale wyglądało inaczej. Gracze The Reds jeden za drugim przeszli wzdłuż szeregu piłkarzy gości, ale uścisków dłoni nie było, co wyglądało dość nietypowo.



#Liverpool players walk past #Bournemouth players with prematch fairplay handshakes suspended due to #COVID19pic.twitter.com/Inix708iWD — Follow The Events (@followtheevents) March 7, 2020





Wyłamali się koledzy z reprezentacji - Georginio Wijnaldum po stronie The Reds i Nathan Ake z ekipy The Cherries. Holendrzy z szerokimi uśmiechami skrzyżowali ręce na wysokości przedramion.

Źródło: Getty Images Przywitanie Georginio Wijnalduma i Nathana Ake

Powitania nie odmówili sobie również szkoleniowcy Juergen Klopp i Eddie Howe. Oni zamiast tradycyjnego podania sobie dłoni, czule się wyściskali.

Źródło: Getty Images Przywitanie Juergena Kloppa i Eddiego Howe'a

Na boisku starć i bliskiego kontaktu uniknąć się już nie dało, a Liverpool zwyciężył 2:1.

Zakaz nałożony przez komisję ligi jest szeroko komentowany przez kibiców w mediach społecznościowych. Niemal w każdym wpisie pojawia się słowo "dziwne" i zwracana jest uwaga, że w trakcie meczu piłkarze i tak mają ze sobą styczność.

Koronawirus paraliżuje sport

Rozprzestrzeniający się koronawirus skutecznie paraliżuje rozgrywki sportowe na całym świecie. Regularnie odwoływane są mecze piłkarskie, siatkarskie, hokejowe czy wyścigi kolarskie i formuły E. Gro wydarzeń odbywa się przy pustych trybunach.

Na całym świecie jest już ponad 100 tys. zakażonych osób, a ponad 3,5 tys. zmarło. W Polsce potwierdzono dotąd sześć przypadków koronawirusa.

Wyniki meczów 29. kolejki:

sobota

Liverpool - Bournemouth 2:1

Arsenal Londyn - West Ham United 1:0

Crystal Palace - Watford 1:0

Sheffield United - Norwich City 1:0

Southampton - Newcastle United 0:1

Wolverhampton - Brighton 0:0

Burnley - Tottenham 1:1

niedziela

Chelsea - Everton

Manchester United - Manchester City



poniedziałek

Leicester City - Aston Villa