Piłkarze City mają pretensje do Guardioli. Żaden menedżer nie dokonuje tylu zmian

Niedzielna porażka 0:2 z Tottenhamem była już szóstą City w tym sezonie. Piłkarze Guardioli zremisowali też trzy spotkania, a 16 wygrali. Z 51 punktami zajmują drugie miejsce w tabeli Premier League. Od prowadzącej ekipy The Reds, wciąż niepokonanej w rozgrywkach, dzieli ich przepaść - 22 pkt.



Liverpool ociera się o perfekcję. Szykuje się błyskawiczny tytuł W Anglii nikt nie... czytaj dalej » "Daily Mail" ujawnił, że po meczu w Londynie doszło do rozmowy zawodników z Guardiolą w szatni. Menedżer zapytał ich, co należy zmienić. Odpowiedź była ponoć konkretna - problemem są zbyt częste rotacje w składzie i zmiany taktyki, zwłaszcza po odejściu w grudniu asystenta trenera Mikela Artety.

Guardiola liderem

Gazeta wyliczyła, że w tym sezonie Guardiola ani razu nie wystawił tej samej jedenastki w dwóch kolejnych spotkaniach. Łącznie dokonał aż 76 zmian w składzie - najwięcej w całej lidze. Dla porównania drugi w zestawieniu menedżer Chelsea Frank Lampard zrobił ich 60.

Z kolei Juergen Klopp z Liverpoolu - 46, a Brendan Rodgers, trener trzeciego w tabeli Premier League Leicester - 44.



Najmniej zmian przeprowadził zaś Chris Wilder ze Sheffield United - 30.

Dyskusja pomogła

Do podobnej dyskusji w City doszło w zeszłym roku po styczniowej porażce z Newcastle. Wtedy szczere rozmowy przyniosły efekt. Drużyna z Manchesteru zwyciężyła w 14 pozostałych meczach i wywalczyła tytuł.



Teraz szanse na obronienie mistrzostwa wciąż są, choć niewielkie. Guardiola liczy, że zespół podniesie się przed zbliżającą się rywalizacją z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz odbędzie się w Hiszpanii 26 lutego, rewanż zaplanowano na 17 marca.