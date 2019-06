Liverpool w euforii. "Byliśmy niesamowici"

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

Już pierwsza akcja dała Liverpoolowi prowadzenie. Kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu gry Sadio Mane próbował dośrodkować w pole karne, ale piłka odbiła się od ręki znajdującego się w obrębie szesnastki Moussy Sissoko. Sędzia Damir Skomina podyktował rzut karny, którego mocnym strzałem na gola zamienił Mohamed Salah. Zegar pokazywał wówczas minutę i 48 sekund od początku spotkania.

Do zdecydowanych ataków Koguty ruszyły dopiero w ostatnim kwadransie. Ich wysiłki nie zostały jednak nagrodzone. Co więcej, londyńczycy stracili gola w 87. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym do siatki trafił Divock Origi, który zastąpił wcześniej Roberto Firmino. Kilka minut później The Reds cieszyli się z upragnionego triumfu. Czekali na niego 14 lat. Madryt tonie w czerwieni. Liverpool wygrał Ligę Mistrzów Liverpool po raz... czytaj dalej »

"Marzenia właśnie się spełniły"

- Trudno to opisać słowami. Biorąc pod uwagę, jaki mieliśmy sezon, bardziej zasługiwaliśmy na to trofeum niż rywale. Dokonaliśmy czegoś szczególnego. Nie będziemy myśleć o tym, że mecz był toczony w wolnym tempie, tylko o tym, że jesteśmy klubowymi mistrzami Europy. Jestem zwykłym chłopakiem z Liverpoolu, którego marzenia właśnie się spełniły - powiedział prawy obrońca The Reds Trent Alexander-Arnold.

- Cieszę się, że wziąłem udział w drugim finale z rzędu, tym bardziej że wreszcie udało mi się rozegrać pełne 90 minut - stwierdził z kolei Salah, który rok temu z powodu kontuzji przedwcześnie zakończył udział w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Drużyna z miasta Beatlesów przegrała go wówczas 1:3.

- Nikt się dzisiaj nie wyróżnił indywidualnie, ale jako zespół byliśmy niesamowici. Wiele poświęciłem, żeby zrobić karierę. Przeniosłem się z mojej wioski do Kairu, a teraz jestem Egipcjaninem na takim poziomie. To dla mnie niewiarygodne - dodał. Klątwa finałów zdjęta. Klopp wreszcie się doczekał Rok temu ze... czytaj dalej »

"Stworzył szczególną atmosferę"

Klątwę finałów zdjął menedżer liverpoolczyków Juergen Klopp, który do finału klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie doprowadził swoje drużyny po raz czwarty - Borussię Dortmund w 2013 roku oraz Liverpool od 2015. Poprzednie trzy mecze o trofeum przegrał.

- Bez tego trenera to byłoby niemożliwe. Nie do wiary, co zrobił w klubie, czego dokonał. Czujemy taką jedność, on stworzył szczególną atmosferę w szatni. To jemu należą się wszystkie wyrazy uznania. To najwspanialsza chwila w mojej karierze, o tym marzyłem od dziecka - podsumował kapitan Liverpoolu Jordan Henderson.

Tottenham Hotspur - Liverpool 0:2 (0:1)

Mohamed Salah (2-karny), Divock Origi (87).



Sędzia: Damir Skomina (Słowenia). Widzów: 63 272.



Tottenham: Hugo Lloris - Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose - Dele Alli (82. Fernando Llorente), Moussa Sissoko (74. Eric Dier), Christian Eriksen, Harry Winks (66. Lucas Moura), Heung-Min Son - Harry Kane.

Liverpool: Alisson - Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andy Robertson - Fabinho, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum (62. James Milner) - Mohamed Salah, Roberto Firmino (58. Divock Origi), Sadio Mane (90. Joe Gomez).