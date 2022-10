Wesoły samolot. Awans świętowali w niecodziennych okolicznościach

Przed meczami 5. kolejki w grupie B pewna gry w fazie pucharowej była największa rewelacja bieżącego sezonu, czyli ekipa Club Brugge. Piłkarze Porto chcieli dołączyć do Belgów, ale aby tak się stało, musieli w środę pokonać ich na wyjeździe, a potem liczyć, że Atletico nie wygra u siebie z Bayerem Leverkusen.

Pierwszy warunek został spełniony. Mistrzowie Portugalii zrehabilitowali się za niespodziewaną porażkę na własnym stadionie z Belgami 0:4 i w takim samym stosunku wygrali na boisku rywala. Jako że swój mecz rozgrywali o 18.45, a starcie w Madrycie zaczynało się o 21, nie mogli jeszcze świętować awansu.

Źródło: Getty Images Piłkarze Porto zrobili swoje na boisku w Bruggi

Końcówkę tego drugiego spotkania obejrzeli w samolocie w drodze powrotnej do Portugalii. Ale co to była za końcówka! Na Wanda Metropolitano od 50. minuty i trafienia Rodrigo De Paula utrzymywał się remis 2:2.

W dziewiątej (!) doliczonej przez sędziego minucie do podstawowego czasu Atletico mogło przechylić szalę na swoją korzyść. Gospodarze wykonywali bowiem rzut karny. Gdyby strzelili, o tym, kto jako drugi awansuje z tej grupy, zdecydowałaby dopiero ostatnia kolejka i ich bezpośrednie starcie z Portugalczykami.

Yannick Carrasco nie wytrzymał jednak presji. Bramkarz Leverkusen Lukas Hradecky bez większych problemów obronił strzał Belga, z dobitką głową pospieszył Saul Niguez, ale trafił w poprzeczkę. Piłka wylądowała jeszcze pod nogami Reinildo Mandavy, jednak zamiast do siatki uderzył on w nogi jednego z graczy rywali oraz swojego kolegi z drużyny.



Le truc le plus paranormal dans le match de l’Atletico hier c’est que Carrasco se soit pas battu avec bakker hein pic.twitter.com/swbKTM8aHh — Batsko la mêlo (@buuuutttt) October 27, 2022





W tym momencie całe Porto (z Belgii z meczu Ligi Młodzieżowej UEFA wracała też drużyna do lat 19) zaczęło świętowanie. W osobnym gronie, ale także z telefonem w ręku, cieszył się również sztab szkoleniowy z trenerem Sergio Conceicao na czele. Duże wzruszenie było widać też u prezesa Jorge Pinto da Costy.



Todos os ângulos são bons para ver a festa no avião



Estamos nos oitavos de final #UCLpic.twitter.com/qiOB5DeJkG — FC Porto (@FCPorto) October 26, 2022

To musiała być ekscytująca podróż do domu. UEFA za awans do 1/8 finału wypłaci Smokom 9,6 mln euro.



Oitavos de final? Guardem lugar para nós #UCLpic.twitter.com/IoJ7oo8xVq — FC Porto (@FCPorto) October 26, 2022





W ostatniej kolejce Portugalczycy (9 pkt) powalczą o pierwsze miejsce w grupie. Brugia jest tylko o jeden punkt przed nimi. Zawodnikom Atletico i Bayer Leverkusen pozostała walka o 3. miejsce premiowane grą w Lidze Europy.

Manchester City, Real Madryt, Club Brugge, Napoli, Bayern Monachium, Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Liverpool, FC Porto Zespoły pewne awansu do 1/8 finału

Wyniki środowych meczów 5. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa A

SSC Napoli - Glasgow Rangers 3:0 (2:0)

Ajax Amsterdam - FC Liverpool 0:3 (0:1)



grupa B

FC Brugge - FC Porto 0:4 (0:1)

Atletico Madryt - Bayer Leverkusen 2:2 (1:2)



gruppa C

Inter Mediolan - Viktoria Pilzo 4:0 (2:0)

FC Barcelona - Bayern Monachium 0:3 (0:2)



grupa D

Tottenham Hotspur - Sporting Lizbona 1:1 (0:1)

Eintracht Frankfurt - Olympique Marsylia 2:1 (2:1)