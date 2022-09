Piłkarze Barcelony nie myśleli o wyniku. "Chodziło o coś więcej niż o futbol"

Błyskawiczna reakcja Lewandowskiego. Tak strzelił rekordowego gola Robert... czytaj dalej » Spotkanie na Estadio Nuevo Mirandilla przerwano w 81. minucie przy stanie 2:0 dla Dumy Katalonii. Jak podały hiszpańskie media, jeden z kibiców - mężczyzna w podeszłym wieku - miał zawał serca. Telewizyjne kamery nie pokazywały tego incydentu, ale internet obiegły zdjęcia, m.in. bramkarza Cadizu Jeremiasa Ledesmy pospiesznie przenoszącego defibrylator pod trybunę za jedną z bramek.

Akcja reanimacyjna zakończyła się sukcesem

Dzięki pomocy lekarza klubowego ekipy gospodarzy akcja reanimacyjna zakończyła się sukcesem i kibica przetransportowano do szpitala. Informację potwierdził prezydent klubu z Kadyksu.

- Kibic odzyskał puls i został zabrany karetką pogotowia. Personel medyczny ustabilizował stan kibica - przekazał w rozmowie z COPE prezes Cadiz CF Manuel Vizcaino.

Spotkanie wznowiono po około 40 minutach. Barcelona wygrała 4:0, ale wynik zszedł na dalszy plan.

- To była bardzo przykra sytuacja dla każdego. Zdrowie i życie ludzi zawsze są najważniejsze - powiedział na konferencji prasowej po meczu trener Barcelony Xavi Hernandez.



“Health is more important than anything.”



- Na szczęście udało się uratować tego człowieka. Cadiz i my uznaliśmy, że możemy wznowić mecz. Mamy nadzieję, że kibic szybko wyzdrowieje. Życzymy jej jak najszybszego powrotu do zdrowia - dodał były znakomity hiszpański pomocnik.

Robert Lewandowski: chodziło o coś więcej

Do sytuacji odnieśli się także piłkarze wicemistrza Hiszpanii. "Dziś chodziło o coś więcej niż o futbol" - napisał na swoim Instagramie Lewandowski, strzelec drugiego gola. Polski napastnik opublikował też zdjęcie Ledesmy łapiącego respirator.



Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9)





"Dziś rezultat nie jest najważniejszy. Liczy się stan zdrowia kibica Cadizu. Dużo sił dla niego i jego rodziny" - napisał Pedri.

Z kolei gola kibicowi zadedykował Ansu Fati. "Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia, ten gol był dla niego i jego rodziny" - napisał.