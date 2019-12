Oka nie widać. Guz u piłkarza na pół czoła

Feralna sytuacja wydarzyła się kilkanaście minut przed końcem pierwszej połowy. Wówczas goście, dzięki golom Roberta Glatzela i Kanadyjczyka Juniora Hoiletta, prowadzili 2:1. Wtedy drugi z wymienionych zderzył się głową ze swoim kolegą z zespołu, lewym obrońcą Joe Bennettem. Obydwaj równocześnie wyskoczyli do lecącej piłki.



HT Sheff Weds 1 - 2 Cardiff. Glatzel and Hoilett gave City a 2 nil lead inside 10 mins. Lees pulled one back on 18. Joe Bennett (pictured) did not recover from this injury and went off for Vaulks. NM-L then off as well with Bamba brought on. pic.twitter.com/f06EIYPCKL — Cardiff City Mad (@cardiffcitymad) 29 grudnia 2019

Na boisko wbiegły służby medyczne Sheffield i Cardiff. Obaj piłkarze przez kilka dobrych chwil leżeli na murawie. Hoilett zdołał się podnieść i kontynuować mecz, natomiast Bennett został zniesiony na noszach. Istniały obawy, że doznał poważnej kontuzji.

Głowa z betonu

Dzień po spotkaniu defensor opublikował na swoim Twitterze zdjęcie. Ma na nim zabandażowaną głowę, a wokół lewego, mocno napuchniętego oka widoczny jest ogromny guz. Mimo wszystko piłkarz nie stracił poczucia humoru. Poinformował, że nie doszło do żadnego złamania, po czym komplementował Kanadyjczyka.



@jrhoilett23 your head is made of concrete all good though no fracture. Great result from the boys @cardiffcityfcpic.twitter.com/Kw8U3Y9Dgi — Joe Bennett (@JoeBennett27) 29 grudnia 2019

"Junior Hoilett, twoja głowa jest z betonu, wszystko dobrze, bez złamań. Świetny wynik, chłopaki" - napisał Bennett, którego w 36. minucie zastąpił Will Vaulks.

Goście zdołali dowieźć wygraną do końca. Dzięki temu zajmują 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów i nadal mogą realnie myśleć o udziale w barażach do Premier League. Zajmujące 6., barażową pozycję Sheffield ma tylko dwa punkty więcej.