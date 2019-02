Koledzy z Cardiff City w najlepszy możliwy sposób uczcili pamięć Emiliano Sali

19 stycznia Sala zamienił Nantes na Cardiff City. Dwa dni po ogłoszeniu transferu wyleciał w kierunku Walii. Awionetka, na pokładzie której byli jedynie piłkarz z pilotem, zniknęła z radarów nad kanałem La Manche. Zlokalizowano ją dopiero kilka dni temu. W piątek Sala oficjalnie został uznany za zmarłego.

Spotkanie na St Mary's Stadium poprzedziła minuta ciszy ku pamięci Sali i pilota Davida Ibbotsona.

Ahead of kick-off, St Mary’s Stadium observes a minute’s silence in honour of Emiliano Sala.



Our thoughts remain with the families of Emiliano and David Ibbotson.#SOUCAR#CityAsOnepic.twitter.com/Dzh7JU0y3s — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) February 9, 2019

Grali do końca

Na boisku długo utrzymywał się bezbramkowy rezultat. Dopiero w 69. minucie wynik meczu otworzył obrońca Cardiff Sol Bamba. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Joe Rallsa piłkę głową zgrał Callum Paterson, a akcję na dalszym słupku zamknął doświadczony reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej.

Minuta oklasków dla Sali, klub wycofuje koszulkę Przed wszystkimi... czytaj dalej » Kiedy w doliczonym czasie gry gola dla Świętych strzelił Jack Stephens, wydawało się, że dojdzie do podziału punktów. Tymczasem chwilę po wyrównującej bramce dla gospodarzy skutecznie odpowiedzieli przyjezdni. Walijski klub zgarnął pełną pulę dzięki trafieniu Kennetha Zohore. Zawodnicy Cardiff City mogli zadedykować zwycięstwo Sali.

Kwestia zapłaty

Wcześniej prezes Nantes Waldemar Kita ogłosił, że numer 9, z którym wstępował w ekipie Kanarków Sala, został zastrzeżony. Problemem nadal pozostaje brak zapłaty za Argentyńczyka ze strony Cardiff City. Sala miał kosztować 17 milionów euro, co uczyniłoby go najdroższym graczem w historii walijskiego klubu. Do końca stycznia Nantes miało otrzymać pierwszą wpłatę w wysokości 6 milionów euro.