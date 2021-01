"Chciałem po prostu spędzić miło czas z dziećmi i żoną". Raniony petardą piłkarz zabrał głos

"Jak pewnie wielu z was wie, miałem wypadek. Chciałem po prostu spędzić miło czas z dziećmi i żoną, gdy nagle do tego doszło. Wiem, że możecie być na mnie za to wkurzeni, ale Bóg czasami poddaje nas testom. Mam nadzieję, że ja zdam go dzięki waszym modlitwom" - napisał na Instagramie zawodnik.

Problemy zdrowotne Seppa Blattera. Były szef FIFA jest w szpitalu Były prezydent... czytaj dalej » Elabdellaoui występuje na co dzień w Galatasaray. Do incydentu doszło w sylwestrową noc w jego domu. 29-latek zdecydował się zrobić niespodziankę zebranym i wystrzelić petardę. Niestety, ta wybuchła mu w rękach. Natychmiast wezwano karetkę pogotowia, która zabrała go do szpitala.

Tam stwierdzono, ze doszło do termiczno-chemicznego poparzenia. Piłkarz uszkodził oczy, jedno z nich poważnie. Musiał przejść operację, od początku media pisały, że grozi mu nawet utrata wzroku.

"Pewne trudności"

Po kilkunastu godzinach kibiców uspokoił nieco zajmujący się nim doktor Vedat Kaya, oznajmiając między innymi, że u zawodnika nastąpiła "poprawa widzenia" i leczenie "przebiega pozytywnie". Zaznaczył przy tym jednak, że kluczowe okażą się dwa kolejne tygodnie. - W tej chwili widzi, ale nie wiadomo, jak będzie w przyszłości - zaznaczył Kaya.

Wpis na Instagramie był pierwszym komentarzem Elabdellaouiego w sprawie przykrego incydentu.

"Mam się lepiej. Otrzymuje świetną, profesjonalną pomoc od lekarzy i każdego dnia robimy postęp. Wciąż napotykamy pewne trudności, ale wiem, że wrócę silniejszy. Obiecuję to. Proszę, trzymajcie mnie wciąż w swoich myślach i modlitwach. Chciałbym podziękować każdemu, kto przesyła mi energię i wiadomości. Czuję, że jesteście ze mną, to wiele dla mnie znaczy" - napisał.

Źródło: Instagram Omar Elabdellaoui Instagram

Od sierpnia w Turcji

Elabdellaoui w zespole ze Stambułu rozegrał dotychczas siedem meczów. Do drużyny trafił w sierpniu z Olympiakosu, gdzie wystąpił ponad 100 razy w ciągu sześciu lat. Profesjonalną karierę rozpoczynał w Manchesterze City, ale nie udało mu się zadebiutować w tej ekipie w Premier League. Potem grał jeszcze w Stromsgodset, Feyenoordzie, Eintrachcie Braunschweig oraz Hull City.

Dwa dni po wypadku piłkarze Galatasarayu pojawili się na meczu ligowym w koszulkach, na których widniał napis, którego adresatem był Elabdellaoui. Swojemu koledze życzyli powrotu do zdrowia.